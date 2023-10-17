金管會防詐騙 約定轉帳設3關

各銀行「約定轉帳」成為詐騙溫床，金管會要出手了。銀行局長莊琇媛昨說，已請銀行公會檢討，初步規畫三大方向，第一，客戶新設約定轉帳戶時，銀行需做ＫＹＣ（認識客戶）等評估；第二，新設約轉戶帳戶數是否異常；第三，研擬約轉帳戶的聯防機制，最快十一月底前拍板。

金管會主委黃天牧在立院財委會答詢說，有收到檢調反映「約定帳戶」已成為詐騙手法，金管會將會針對約定帳戶事前、事中和事後做全面防範。

莊琇媛表示，金管會請銀行公會對約定轉帳做全面檢討，初步有三大方向，首先，因臨櫃才可設定高額網路約定轉帳，因此將要求銀行對客戶（轉出者）做ＫＹＣ。

其次，新設約轉帳戶是否異常。例如一次設定多個約轉帳戶，需了解客戶用途，莊琇媛說，目前並不會對客戶設約轉的帳戶數量設限，但要求銀行要對客戶做更詳盡的了解。

第三，被設定轉帳的他行帳戶，研擬類似「聯防機制」。例如Ａ銀行的甲帳戶，可能短時間內被其他十家都設約定轉帳，等於十家銀行同時綁定甲帳戶做大額轉帳，此時如何讓Ａ銀行獲悉？莊琇媛說，會研擬一個類似「聯防機制」，讓被綁定的Ａ銀行，知悉其他銀行都在綁定其帳戶，或從不同銀行匯錢到這個甲帳戶時，Ａ銀行就能知悉並進行處理。

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