公股行庫年底招考逾千人

銀行業競爭激烈，搶人才也搶得凶，帶動各大行庫趕在今年底之前將再有一波大規模招考，除了一銀要招考三百人，據了解，包括華銀、彰銀、台企銀、合庫都將在今年底大規模招考，合計公股行庫今年底前這波徵才規模將逾千人，相當於全年徵才規模的三分之一。

其中，除已受理報名的一銀將招考三三○人、已在上月先招考二七○人的台銀之外，其他行庫也都有最新徵才計畫，預計近期就會公告。根據行庫內部最新估算的徵才規模，華銀年底要再招考三四○人、彰銀將招考一六○人，台企銀打算招考三八○人，若連同仍待拍板定案的兆豐、合庫，合計春節前的這波公股銀行徵才人數，將超過千人之多。

這也反映金融業之間搶才激烈，使大型行庫超前部署新人力，趕在春節轉職潮之前，在年底先作好對外招考，讓有意轉職的金融業從業人員可先來應考，等領完年終獎金後，就可順利和新職場接軌。

一銀指出，這次徵才鎖定包含一般人員、徵授信經驗行員、專案理財人員、程式開發人員等四類，一般人員依所訂資格條件，起薪約三萬七千至四萬二千元，徵授信經驗行員、專案理財人員及程式開發人員達五萬元以上。

華銀則在月前已舉行一波三七五人次的招考，雙十連假後舉行面試，錄取人員約在十一月之後報到。華銀主管說，今年底還有一次大規模招募，職缺包括有經驗的一般行員、資深外匯專業人員、授信專業人員、程式設計人員、財務會計專業人員、高資產金融商品規畫專業人員、信託企畫專業人員、理財業務人員等，「尤其鎖定年後轉職求職者」。

彰銀主管表示，今年最近一次招考四日截止，預計錄取一一○人，但今年底之前還會再招考，依目前人力需求和規畫，估計今年底的招募員額會在一六○人左右。

台企銀主管則說，年底之前會兵分兩路辦理公開招考，一是透過金融研訓院分區招募基層行員約二四○人、資訊人員約廿人，另外是透過人力銀行爭取已有金融從業經驗的人力，包括招募有徵授信及存匯經驗的人員，和資訊及資安、數金、信託、理財專員等各類專業人員，估計招募一二○人。

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