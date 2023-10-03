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央行總裁楊金龍：外資主導，股匯市不同步

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中央銀行總裁楊金龍明天將赴財委會進行施政報告並備詢，央行今日已將書面報告提交財委會，楊金龍在報告中指出，近年國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導。 報系資料照／記者許正宏攝影
中央銀行總裁楊金龍明天將赴財委會進行施政報告並備詢，央行今日已將書面報告提交財委會，楊金龍在報告中指出，近年國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導。 報系資料照／記者許正宏攝影

中央銀行總裁楊金龍明天將赴財委會進行施政報告並備詢，央行今日已將書面報告提交財委會，楊金龍在報告中指出，近年國內股匯市走勢仍多由外資進出所主導， 5月中旬至9月28日，AI熱潮帶動美國科技類股上揚， 國內電子股及大盤連帶受惠上漲，外資逢高獲利了結且賣超台股，國人資金持續追漲AI概念股，支撐台股指數上漲5.2%; 由於外資匯出賣股資金及獲配股利，使新台幣匯率貶值 4.51%， 呈現股匯市不同步。

他也表示，國際美元走強，加以外資累計約匯出 157.14 億美元，係今年迄今新台幣貶值4.83%的主因。惟新台幣與其他主要貨幣相比，貶幅居中。

對於台灣未來的通膨問題，楊金龍也指出，地緣政治衝突風險及天候為影響未來台灣通膨走勢的主要不確定因素，並預期美、歐高利率仍將維持一段時間，日、中則續寬鬆貨幣，預期今年仍有0.25個百分點的升息空間，而明年則可能開始降息;惟為避免通膨預期再度升溫，高利率或將維持更長時間（higher for longer）。

他也認為，日本央行為達成伴隨薪資成長之情況下，實現2%物價穩定目標，仍續採寬鬆貨幣政策，以期擺脫長年通縮困境。中國人民銀行（大陸央行）藉由調降多項貨幣政策工具利率，並調降存款準備率，釋出流動性以激勵經濟成長。

新台幣 外資 楊金龍

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