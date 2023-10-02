10月高利美元 活存衝5.68％震撼市場

10月外銀給出高利美元活存新專案！滙豐銀今（2）日宣布，推出5.68％高利美元活存活動，針對財富管理新客戶，每人最高可享有額度高達100萬美元，要在搶高端財富管理客戶中衝出新市場；星展銀則推出限時三個月5.55％定存專案。

滙豐(台灣)即日起為卓越理財新客戶推出美元活存優利活動，年息加碼至5.68%，讓客戶的資金運用更靈活稱心，隨時掌握投資契機。星展銀則推出10月底前，星展豐盛理財客戶與星展豐盛私人客戶在最低承做門檻5萬美元起下，可以享有3個月5.55％、6個月5.5％美元定存專案。

滙豐(台灣)商業銀行日前榮獲《亞洲銀行家》（The Asian Banker）頒發「亞太區最佳存款產品」大獎，不但反映滙豐(台灣)以領先業界的環球優勢，於近年持續推出適合客戶需求的存款產品外，對於滙豐「以客戶為中心」企業精神的展現更是莫大的肯定。

滙豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「當前美元利率居高不下，我們觀察到美元成為多數客戶不可缺少的資產組合之一。為幫助客戶更能有效運用資金，滙豐(台灣)推出這一波5.68%美元活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美元，以更有彈性的方案，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。」

黃至弘強調，卓越理財新客戶除了可享受5.68%的美元活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美元定存最高年息6.6% 的尊榮禮遇。滙豐(台灣)將視市場需求推出更多活動，以彰顯持續深耕台灣，積極拓展財富管理業務的使命。

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