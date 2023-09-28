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8月製造業景氣信號值回跌 續亮代迷黃藍燈

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

台經院今天發布8月製造業景氣，正負訊息交錯，傳產出口、生產與外銷訂單等指標年減幅較上月縮小，有助於拉抬售價面與需求面指標表現，但股市受美國金融情勢與中國房市風暴干擾，台股價量齊跌，拖累經營環境面指標，整體製造業景氣信號值較上月修正後分數減少0.27分至8月10.79分，燈號連續兩個月亮出代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，儘管全球終端需求依舊不振，製造業景氣續呈緊縮，然與上月相比，主要國家製造業表現已略有改善。國內製造業則受惠於國際原油與原物料價格走高，推升部分石化產品售價，激勵市場買氣回溫，帶動庫存回補需求；然科技產品仍受到全球消費性電子需求及半導體業復甦情況低於預期，拉貨力道不如以往，抵銷部分增幅。整體需求面與售價面指標雖有小幅提升，但提升的幅度並不明顯，加上8月台股表現疲弱，以及製造業廠商對景氣看法維持不變，拖累經營環境面指標表現，8月台經院製造業景氣信號值回跌至10.79分，與上月相同，維持在黃藍燈表現。

就細部產業來看，在電子零組件業方面，電子終端市場需求疲弱，半導體供應鏈持續調整庫存，客戶下單保守，抑制半導體生產表現，令電子零組件生產、出口與電子產品外銷訂單表現仍呈雙位數衰退，致8月電子零組件業景氣燈號續維持代表低迷的黃藍燈。在汽車及其零件方面，儘管時序進入傳統淡季的民俗月，但國內車市買氣依舊暢旺，且國產暢銷車款持續熱銷，8月汽車新車領牌數為3.54萬輛，年增2.91%，不過汽車零件受制於北美地區中古車交易量放緩，零件產業售後維修訂單不易擴張，加上基期偏高，因此8月汽車及其零件產業景氣燈號轉為代表持平的綠燈。

展望未來，隨著國際各品牌消費性電子新品陸續上市、中國十一假期前備貨需求挹注，可望維繫國內製造業生產動能，第4季製造業景氣能見度將較上半年表現逐漸轉好。不過，值得注意的是近期國際油價攀升，且鐵礦砂、糖、橡膠等國際原物料價格走高，加上美國經濟表現仍穩健，中國經濟數據除產地產指標外也有小幅改善，推升各國物價再次上漲，讓各國央行在對抗通膨上增添壓力，高利率情境恐將維持更長時間，將不利於消費及投資成長。

景氣燈號 製造業

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