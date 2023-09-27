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國泰下修台今年GDP1.3％、明年2.9％ 央行今年不降息

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
國泰台大產學合作計畫協同主持人教授徐之強認為，2023、2024年，中、美景氣面臨放緩壓力。攝影／記者楊筱筠
國泰台大產學合作計畫協同主持人教授徐之強認為，2023、2024年，中、美景氣面臨放緩壓力。攝影／記者楊筱筠

國泰金控（2882）今（27）日舉行第三季台灣經濟氣候暨金融情勢發表會， 國泰台大產學合作計畫協同主持人教授徐之強指出，下修台灣今年GDP預測值從1.8%降至1.3％，低於中美兩大經濟體，首次預測明年成長2.9％，難衝上3％。料台灣央行今年不會降息，美最快要等到明年第二季、第三季降息。

徐之強指出，下半年出口與投資力道明顯不如預期，7、8月出口、外銷訂單與資本設備進口仍弱，台灣經濟面面臨逆風，僅剩下民間消費帶動今年經濟成長率，明年民間消費會比今年弱。

但國泰認為，今年第四經濟氣候呈現景氣擴張之晴，出現機率60％以上，因主要央行升息對歐美需求衝擊仍在，且大陸官方刺激政策效果有待觀察，惟出口基期漸低，製造業存貨改善，旺季消費性電子拉貨，以及AI結構需求帶動，下半年外需有望緩步改善，可有機會擺脫上半年陰霾。

國泰首次公布預測2024年台經濟成長率2.9％，樂看庫存壓力緩和，AI相關需求量產，出口、投資將迎來低基期復甦，搭配消費穩健成長，但礙於中美兩國2024經濟成長率遜於今年，預測台灣2024年經濟成長率攀升至2.9％，無法超越3％。

兩大原因 央行今年不會降息　

台灣央行基於兩大原因：1.今年經濟成長率僅先保1，以及2.新台幣貶值可以幫助出口廠商，在美國聯準會（Fed）尚未降息之前，不會考慮「降息」這件事。至於美Fed最快何時降息？徐之強指出，模型預測落在2024年第二季、第三季。

徐之強指出，很難說台灣央行甚麼時候降息，但至少目前通膨超過2％，以及國泰下調今年經濟成長率僅剩1.3％兩條件，都不會讓央行考慮降息，「至少等到美國明年降息，央行考慮當時台灣經濟狀況，才會考慮是否降息，如果美國不降息我們先降息，央行不會做這件事情」。

國泰金控投資長程淑芬指出，美國新房貸利率走高，對家計部門儲蓄的確新增房貸利率高，排擠家庭消費，同時利率高、景氣不確定性，銀行在新增房貸上也會謹慎。但程淑芬說，美國房貸絕大多數是固定利率，影響衝擊較大是新增房貸，也就是新買房意願影響較大。

至於對台灣，產學都不認為利率對台灣企業造成衝擊。第一，程淑芬認為，台灣屬於資金過剩市場，目前相較美國鷹派升息後的美國利率市場，台灣利率區間仍屬窄；徐之強也指出，目前房貸、信貸僅2％多，明顯低於美國利率。第二，徐之強認為，台灣企業相較利率造成的資金成本面，影響投資最大考量點仍是景氣，也就是說，「台灣景氣好、企業還是會投資，反之亦然」。

新台幣貶值過度是兩面刃 匯率競貶恐造成輸入性通膨更惡化

雖然新台幣走貶有利出口廠商，美國聯準會近期發言，導致亞幣重貶，韓元、日圓、新台幣無一倖免，但徐之強特別引述過去央行前總裁彭淮南曾說過：「匯率兩面刃，貶值有利出口廠商，但不利進口廠商，此外，匯率競貶恐造成輸入性通膨更大惡化」。

徐之強說，相較日圓貶值近期才有物價上漲感，是因為日本過去是通縮，但日本也難接受日圓持續貶值造成的通膨，匯率貶值不是一定可以刺激經濟，匯率貶值過多，造成物價高漲，並不是有利台灣經濟。

因此，無論台灣或是大陸都希望匯率穩定，徐之強舉例，近期人民幣持續貶值，大陸人行對外宣布不排除干預，當日人民幣升值70個基點（1個基點為0.01個百分點）。可見無論日本、台灣、大陸三大市場央行都不會認為貨幣貶值有利經濟手段，反而要擔心其造成輸入性通膨可能性，尤其台灣近期通膨偏高。

美國聯準會 降息 央行

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