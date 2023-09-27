財部次長阮清華肯定兆豐銀轉型努力 私人銀行成長可期
兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行率公股行庫之先開張私人銀行，主管公股行庫的財政部政務次長阮清華表示，過去私人銀行只有民營銀行有做，對公股銀行是嶄新概念，兆豐銀是第一家公股行庫做私人銀行，近幾年政府歡迎台商資金回台，相信兆豐銀行會掌握契機，私人銀行將來成長應不可限量。
阮清華表示，公股行庫向來都比較偏重企業金融，但是消金與財富管理和民營銀行一直有滿大的差距，所以財政部推動公股金控獲利雙引擎、銀行獲利雙翅膀等政策，兆豐銀也已經準備好轉型。
阮清華出席兆豐銀私人銀行開幕剪綵儀式致詞時表示，這幾年政經變化劇烈，台商自大陸撤出資金回流台灣下，財政部鼓勵公股銀行承接台商回流資金，藉此把消費金融、企業金融業務都拉上來。兆豐銀行已經做好從企金為重到消金成長的轉型轉被，2021年消金業務占兆豐獲利比重約21%，今年目標獲利比重提高至26%，持續朝各業務全方位成長的穩健獲利模式發展。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 財務撐不住？基泰建設市值逾百億「基泰忠孝」大樓要賣了
▪ 建商轟囤房稅是懲罰稅「繳稅16年等於財產沒收」
▪ 科技業都買不下去！竹北1坪飆80萬 房仲曝：「他們」沒在怕
▪ 天龍區房價驚死人 公寓均價一坪上看84萬
▪ 公寓大樓比一比！士林價差最懸殊 這三區公寓還有4字頭
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言