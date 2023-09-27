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財部次長阮清華肯定兆豐銀轉型努力 私人銀行成長可期

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
兆豐銀行私人銀行外觀。記者曾原信／攝影
兆豐銀行私人銀行外觀。記者曾原信／攝影

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行公股行庫之先開張私人銀行，主管公股行庫的財政部政務次長阮清華表示，過去私人銀行只有民營銀行有做，對公股銀行是嶄新概念，兆豐銀是第一家公股行庫做私人銀行，近幾年政府歡迎台商資金回台，相信兆豐銀行會掌握契機，私人銀行將來成長應不可限量。

阮清華表示，公股行庫向來都比較偏重企業金融，但是消金與財富管理和民營銀行一直有滿大的差距，所以財政部推動公股金控獲利雙引擎、銀行獲利雙翅膀等政策，兆豐銀也已經準備好轉型。

阮清華出席兆豐銀私人銀行開幕剪綵儀式致詞時表示，這幾年政經變化劇烈，台商自大陸撤出資金回流台灣下，財政部鼓勵公股銀行承接台商回流資金，藉此把消費金融、企業金融業務都拉上來。兆豐銀行已經做好從企金為重到消金成長的轉型轉被，2021年消金業務占兆豐獲利比重約21%，今年目標獲利比重提高至26%，持續朝各業務全方位成長的穩健獲利模式發展。

兆豐銀行 公股行庫 財政部

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