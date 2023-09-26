證交所留住外資 祭三策略

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
圖／經濟日報提供
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為友善外資投資環境，提高長期投資台股誘因，證交所動起來，將端出三大政策牛肉，預計年底前提出外資單一保管銀行、登記作業簡化、資金提前到位等優化方案。

據統計，外資在連三年賣超台股後，今年上半年終於回頭，大舉買超台股3,741.7億元。正當各界看好外資持續回補台股之際，外資卻在第3季反手賣超，統計至昨（25）日，外資第3季來累計賣超金額高達3,414.8億元，以致今年來買超金額驟降至326.9億元，僅剩上半年的8.8%，如何提高外資對台股興趣，成為資本市場掌舵者重要課題。

證交所在後疫情時代，積極出訪海外投資機構引資，從上半年的東南亞、東北亞，到近期由董事長林修銘攜手主管機關金管會證期局局長張振山出訪美東，引資重點工作有三。

一是宣揚台股基本面強韌、股息殖利率在全球排名前段班等基本面；二是加強介紹ESG生態系、碳權交易所、創新板、調整新增產業分類等發展重點；三是聽取外資心聲。

據證交所匯整，外資對台股關注焦點有六大項，包括：台股外匯管制、單一保管銀行、外資登記作業簡化、資金提前到位、MSCI升等、T+1交割周期。據悉，除部分涉及外匯問題外，證交所已積極研議優化措施，將向金管會提出建議報告。

就外資多次提到的資金提前到位問題，現行外資可由券商申報延遲交割、銀行透支額度等方式拉長交割時間，但兩種方法涉及券商、銀行資金調度能力，證交所正積極研議優化方案。

外資 台股 證交所

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