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全支付推「電支雞」 全台首例電支買基金正式落地商轉

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
全支付X好好證券合作，首例電子支付買基金試辦案金管會核准。圖／全支付提供
全支付X好好證券合作，首例電子支付買基金試辦案金管會核准。圖／全支付提供

政府積極推動非現金支付政策，金管會預估2023年有望挑戰7兆元規模，現在還能用電子支付買賣基金。全聯旗下全支付與好好證券共同推出的「開戶身分確認與款項收付」試辦案「電支雞」為「電子支付」結合「基金交易」的創新服務，已正式完成修法及落地商轉。

全支付表示，電支雞獲准試辦期間有超過2萬人申請，其中20歲至40歲的參與人約佔55%；投資一至三年的新手佔 28% 比例最多，顯示台灣青壯年民眾和新手投資人，對於投資理財數位化的行動響應以及接受度。其參與者的男女比例為54%及46%；前三大職業分別是科技業、建築業、零售業。從這些數據可看出，金融跨業整合後，有提升民眾的便利和金融服務體驗。

全支付表示，和好好證券共同營運的電支雞為全台證券商用電子支付買基金的「首例」。使用者從基金帳戶開通、買基金、扣款、買賣皆在全支付APP上「一站式」完成。

全支付總經理游金榮表示，「藉由這段期間的經驗，全支付將繼續優化讓基金投資人能更快速、輕鬆地完成開戶、買賣基金、管理和追蹤投資狀態，未來更會推出更多元的基金服務，期望滿足更多元投資人基金投資需求、風險屬性、偏好挑選，提供更契合的投資理財服務」。

好好證券總經理楊少銘說，「我們跟著台灣金融科技創新的發展，從監理沙盒實驗到修法落地、取得特許執照，再攜手電子支付業者，從過去金融機構少有碰觸的生活消費場景中，為人們找到新的投資理財入口。讓客戶跟平常一樣的消費過程，就能養成理財習慣。從此，消費不只是花錢，還能幫自己自動投資。」

全支付指出，長久以來，投資具高度專業性，金融商品的結構多樣、交易規則及風險屬性各不相同，對民眾來說，走出第一步的難度高，選擇也常感障礙。「電支雞」主打遊玩的體驗，過程就像是在幫自己養電子雞，存零錢過程在APP裡就有出現「孵雞蛋」和資金水位畫面，APP裡完整記載自己基金扣款等細目，一站式讓消費者可以輕鬆完成投資，讓理財變得非常有趣。

全支付 消費

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