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國泰金技術年會 聚焦5關鍵趨勢

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
國泰金控技術年會於九月廿日盛大開辦，線上線下共吸引逾兩千人共襄盛舉。圖／國泰金提供
國泰金控技術年會於九月廿日盛大開辦，線上線下共吸引逾兩千人共襄盛舉。圖／國泰金提供

為金融業開先河，同時是最具指標性的金融科技盛會，「二○二三國泰金控技術年會：混血共融新智慧」九月廿日盛大舉辦，今年以「ＡＢＣＤＥ」五大關鍵技術與趨勢—ＡＩ（人工智慧）、Blockchain（區塊鏈）、Cloud（雲端）、Data（數據）、Ecosystem（生態圈）為主軸，吸引線上線下超過兩千名聽眾共襄盛舉。

國泰金控資深副總姚旭杰開場時說，「面對多變與未知的金融環境，國泰已逐漸累積強大的數位韌性，可以迅速擁抱各種新興技術與業務，並在變動中生存」。國泰龐大的數位轉型工程早在八年前率先開跑，透過數位轉型心臟—數位數據暨科技發展中心（ＤＤＴ），深度推進數位、數據、科技三大領域，成果是國泰集團旗下銀行、人壽、產險、證券、投信的總數位用戶數已突破八六○萬人。

「二○二三國泰金控技術年會」多面向探討金融核心技術、極致服務創新體驗，及金融監管與創新，凝聚產業共識以創造多元技術混血、文化共融的金融未來式。國泰深耕人工智慧、數據多年，在年會首度對外揭露ＡＩ治理原則；此外，國泰更將大型語言模型結合ＲＡＧ（檢索增強生成）打造雲端知識顧問平台，透過自動化即時問答的服務，滿足集團內對雲端知識的理解。

國泰金自二○二○年舉辦全台首場由金融業主辦的技術年會，今年活動串聯逾十個台灣技術友好社群，為歷年最大合作社群陣容，吸引眾多金融科技好手面對面交流，促進產業混血共融發展。

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