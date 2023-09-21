聯準會 FOMC 會後 對「總經、股、債、匯市」產生哪些影響？
國泰世華銀行今（21）日發布：「FOMC會後市場展望：澆熄短期內降息的預期」新聞稿指出，美國聯準會(Fed)於美國時間9月20日雖宣布暫停升息，但利率點陣圖顯示，2023年仍可能再升息1碼，且2024年降息空間縮窄。在匯市方面，美元走勢將隨升息告終漸受壓抑，新台幣等待基本面推升轉強。
國泰世華銀行表示，歐洲央行(ECB)釋出升息見頂訊號，偏鴿立場壓抑歐元走勢，加上近期經濟表現美優於歐，進一步推升美元走強。國泰世華銀行預期，美元近期仍將保持強勢，待美國聯準會(Fed)釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。
此外，在美國經濟仍具韌性與距2%通膨目標仍有距離下，預期美國聯準會(Fed)利率維持Higher and (much) longer 。因此，11月FOMC會議舉行前，後續公布的通膨數據是觀察重點，包含台灣時間10月12日的CPI(消費者物價指數)，與9月29日、10月27日的PCE(個人消費支出物價指數)數據。
預估利率Higher for longer下，將對總經、股、債、匯市產生哪些影響？
國泰世華銀行表示，在總經方面，告別低利率時代，未來「迅速大幅降息」機率不高。
此次暫停升息，並且利率將維持在高位更久，意味著後續經濟復甦力道將受限。國泰世華銀行分析，一旦經濟活動放緩，若再配合通膨回落，2024年美國聯準會(Fed)可能出現降息空間。
債市方面，短債利率高位宜鎖利 ，長債因美國經濟優於預期而續揚。短線上債券利率仍將維持高位，隨核心通膨持續降溫，美國聯準會(Fed)逐步走入升息尾聲的大方向不變，預期長線公債殖利率終將回落，殖利率逢高仍是布建債券契機。
股市部分，美股短期難脫整理格局，中長期有望隨基本面低檔翻揚。近期美股走勢受高利率環境影響，對評價面形成壓力而震盪。
國泰世華銀行觀察，企業獲利狀況正在改善，加上近期ISM製造業的新訂單/存貨比已連續三個月站穩1，顯示製造業去庫存化接近尾聲，支撐股市下檔空間。長線而言，股市前景依然看好，若逢股市拉回，不妨站在買方思考，逢低分進場批布局。
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