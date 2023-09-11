永豐金證券獲「金峰獎十大傑出企業」大獎

永豐金證券積極推動財富管理及數位創新服務，優異表現再度贏得肯定，由中華民國傑出企業管理人協會主辦「第22屆金峰獎」，榮獲十大傑出企業大獎殊榮，並以大戶豐App勇奪十大傑出商品獎，雙料獎項締造亮眼成績。

國內外金融情勢變化快速，加上數位科技不斷推陳出新，面對產業激烈競爭及客戶需求，永豐金證券訂定短中長期策略發展計畫，進行核心業務基礎建設架構及整合，全力推動數位轉型，以提供全方位金融交易與理財服務創造客戶財富增值為理念，運用金融科技及數位創新，發展成為具財富管理特色的數位科技品牌券商為戰略目標。

從理財商品篩選、跨領域專家團隊提供策略、到高效能數位服務，永豐金證券持續強化平台功能，擴展海外投資管道，不論是小資存股普惠金融，還是高資產客戶理財，為投資人打造適合的投資平台及服務，具體成果展現在多項業務穩居龍頭地位，包括：複委託零售市佔、美股定期存股、API量化交易、高資產客戶成交量，以及境外型結構型商品發行量皆居業界領先位置。

永豐金證券以數位翻轉金融，善用金融科技優勢發展貼近投資人需求的商品與服務，本次榮獲「十大傑出商品」的「大戶豐APP」，統整客戶七大資產，展現財富管理型APP一站式資產總覽的強大功能，讓投資人一目瞭然所有投資部位損益，並提供數千檔國內外共同基金申贖交易，為客戶進行資產配置規劃時的利器。

加上之前已推出備受好評的交易型AP「大戶投」、以及定期定額投資平台「豐存股」，以數位創新力為投資人打造一站式金融服務。大戶豐APP自今年3月推出以來下載人數超過6萬人。

永豐金證券更擘劃永續策略願景落實ESG永續投資，成立五大工作小組推動永續轉型，其中以多年深耕ESG投資服務的經驗擴大展開綠色金融服務，首創「豐投ESG」網站增設「ESG基金」專區，持續增加上架銷售ESG基金、承銷輔導環保綠能企業上市櫃及籌資、GSS債券承銷及配售，不論是小資散戶、機構投資人、到優質企業，以實際行動與顧客共同締造ESG佳績，向成為全面永續發展的領先券商邁進。

合計今年以來，永豐金證券已榮獲包括金峰獎、國家企業競爭力發展協會第二十屆國家品牌玉山獎、台灣永續能源研究基金會第三屆台灣永續投資獎、卓越證券評比、財訊財富管理大獎等多家重量級機構評鑑共15項大獎殊榮，展現永豐金證券全方位發展為新世代券商的實力與成果。