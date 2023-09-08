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首購天堂在這裡！這些國家買房免自備、可貸100%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
示意圖／記者游智文攝影
示意圖／記者游智文攝影

馨傳不動產智庫統計資料顯示，全球15個主要國家房市首購族的貸款成數上限，有多達10個國家首購族最高房貸上限可申請9成以上，甚至有4個國家能貸到100％，首購族不用自備款即可完成買房夢。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，高房價已成為全球各國執政當局嚴竣考驗，為了讓青壯族群更容易買到人生第一間房子，各國政府紛紛放寬首購族房貸成數上限、或者祭出補貼來降低首購族的頭期款，以達到消弭民怨之目的。

與大眾印象不同的是，歐美各國對於首購族房貸上限管制相當寬鬆，反而是東亞國家管制最為嚴格。

首購族房貸成數最高的4個國家分別是德國、荷蘭、法國與日本等國，均可貸到百分之百，唯規定稍有不同。

例如荷蘭與法國的首購族若通過財務審查，確認收入可以支應每月還款金額，即可獲得百分百房貨。法國首購族若想貸到100％，需符合社會貸款條件、且為法國公民。日本也必須是本國公民才能免自備款，外國人無此等福利。

可以貸到9成以上房貸的國家則有加拿大、美國、澳大利亞、英國、印度、紐西蘭，加拿大雖規定首購族需至少準備5％自備款，但如托靈頓儲蓄銀行（Torrington Savings Bank）等金融機構提供首購限定的3％低自備購屋方案。

美國因房貸利率攀高導致房貸申請件數低迷，部份業者如Zillow Group為了提振業務而祭出「1％首付款」方案，首波開放給亞利桑那州內的首購族申請。

澳大利亞的西澳大利亞州政府實施的「Keystart」計畫，規定若身份為澳洲公民或永久居民的首購族，在西澳買房可享有2％至5％的低自備款方案。

何世昌指出，各國首購族群普遍面臨房價高漲的環境，要存到足額的自備款成為買房最難跨越的門檻，於是部份國家政府索性以降低、或補助自備款的方式來讓首購族快容易買房，畢竟首購族幾乎都是自用需求而非囤房、炒作，因而調降自備款、放寬房貸成數上限日益常見。

反觀中國、韓國、新加坡、台灣等亞洲國家，對於首購族自備款要求較高，其中，台灣多年來都要求首購族自備款比例為2成，韓國則大幅放寬，但新加坡卻連年緊縮，組屋首購房貸上限原為9成，2021年底降為85成，2022年9月底再降至8成，是全球少數降低首購族房貸成數的國家，不過新加坡政府允許自備款可分期繳納。

何世昌進一步指出，央行與金管會為了維持金融體系穩定，硬性規定房貸成數上限自有其道理。然而，不少青壯族群雖然繳得起每個月房貸，但卻因自備款不足而無法買房，政府或許可參考歐美買房前進行財務計畫審查，給予收入足夠且穩定的首購族較彈性的房貸成數條件，既能保障銀行房貸授信品質，也能讓青壯族群更快完成買房夢。

資料來源／馨傳不動產智庫
資料來源／馨傳不動產智庫

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