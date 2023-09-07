外銀員工福利升級 滙豐產假、收養假增加至20周

外商銀行比賽加碼給福利，繼渣打銀行日前公布優化陪產假，滙豐（台灣）商業銀行也宣布自2024 年起，大幅提升員工的健康檢查福利，每位同仁均可享有一年新台幣1萬元的健檢補助額度， 同時自今年9月起，增加有薪產假與收養假至20周，陪產假也調升為28天，幫助同仁能有更多時間與彈性調整生活步調，開心迎接家中新成員。

滙豐（台灣）人資長王松筠表示，滙豐我們極其重視同仁的身體健康，不僅鼓勵同仁每年安排健康檢查，從明年起，不論年齡、年資或職等，全部調升為每人一年享有新台幣1萬元的健檢額度 ，補助金額大幅領先同業。同時，滙豐每年提供員工半天有薪的健檢假，讓員工能安排全面完整的健康檢查。

此外，滙豐（台灣）致力於營造多元共融的企業文化，以實際行動支持所有同仁在每個人生階段的不同發展，成就幸福職場與溫馨家庭生活。以親職假相關福利為例，今年9月1日起，升級將產假由原本的16周大幅增加至20周，新增的4周產假可供女性同仁彈性運用，同仁可連續休滿20周產假，或是先休16周基本產假調養身心，享受和寶寶的親密時光，之後可在一年內彈性運用新增的4周產假，進行後續育兒相關的安排，逐步調整步調到恢復工作的最佳狀態。

以收養方式迎接家庭新成員者，亦比照產假天數享有20周收養假 ，讓同仁們有更充裕的時間與小孩培養感情，享受成為父母的喜悅。