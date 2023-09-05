報捷！國銀赴東協十國上半年大賺103億元 飆同期新高

本國銀行赴東協十國市場布局、報佳績。據金管會統計，今年上半年國銀在東協十國稅前盈餘102.9億元，是金管會有該統計來的同期新高，年增41.7%，更達到去年一整年獲利的七成，今年全年有機會再攀高峰。

東協十國是指新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、寮國、緬甸、柬埔寨和汶萊，國銀除汶萊外，其餘9國均設有據點。

若以今年上半年來看，以新加坡、越南、泰國躍居東協十國中，前三大最賺市場，主因是利息增加所致，顯示國銀在這三大市場積極承做聯貸案、授信增加。

新加坡今年上半年稅前盈餘58.9億元、已超過去年一整年55.8億元「獲利半年抵一整年」，年更大增1.7倍，主因是利息收益、及收回呆帳均增加；越南和泰國各賺24.8億元、及17.8億元，各年增81%及96%，主因是國際聯貸轉熱。

東協十國的經濟紅利仍熱，也讓國銀積極搶進。金管會昨宣布，核准玉山銀赴馬來西亞申設吉隆坡辦事處，這也是今年新南向市場中，第二家新增核准案。

銀行局副局長林志吉說，今年金管會對國銀赴新南向市場設點的政策目標，是要「新增」三處（含辦事處），今年已准彰銀（2801）設雪梨分行、再加上玉山銀設吉隆坡辦事處後，僅剩一個據點未達標，未來五個月還有機會。

目前包括國泰世華銀、兆豐銀、台新銀和台中銀（2812）等4家國銀，均在馬來西亞設納閔分行。據統計，國銀在馬來西亞市場，今年上半年仍虧損0.28億元，但較首季虧損1.94億元，虧損已大幅縮減。