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颱風海葵來襲 全球人壽啟動「天然災害保戶關懷計劃」

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央氣象局發布第11號颱風「海葵」陸上颱風警報，氣象局預估2日下午及3日為影響台灣最明顯的時候，要留意有局部大雨或豪雨發生註2。全球人壽秉持關懷保戶、提供全方位保障的服務精神，啟動「天然災害保戶關懷計劃」，即時掌握各地受災狀況，給予受災保戶協助，善盡公平待客原則；也提醒民眾應及早做好防颱措施，影響劇烈時段盡量避免外出。

全球人壽針對海葵颱風受災保戶於第一時間啟動「天然災害保戶關懷計劃」，提供受災保戶4大關懷服務措施，包括「續期保費緩繳3個月」、「保單借款利息緩繳6個月」、「申請補發保單免收工本費」及「快速理賠」等4大服務，以協助保戶度過難關。

針對海葵颱風，全球人壽提供受災保戶4大關懷服務措施內容如下：

1. 續期保費緩繳3個月：提供應繳保費區間自112年8月1日起至112年10月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。

2. 保單借款利息緩繳6個月：凡應繳利息區間為自112年8月1日起至113年1月31日之保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。

3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因為此次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。

4. 快速理賠：因海葵颱風影響致發生保險事故之受災保戶，申請時註明「112年海葵颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。

全球人壽4大關懷服務措施申請時間，除保單借款利息緩繳可於113年1月31日前提出申請外，其他項目則需於112年10月31日前提出申請。

全球人壽表示，若有緊急事項需要聯繫，可撥打全球人壽24小時免費客服專線(0800-000-662)，或是與全省各通訊處業務人員聯繫；也建議保戶可多加善用全球人壽各項數位金融服務，包括：全球人壽LINE官方帳號、智能客服小幫手「伊將」、線上保戶專區或是電話語音等方式，只要透過全球人壽官方網站或LINE官方帳號個人化服務功能，無須親赴現場臨櫃即可辦理。

全球人壽提醒，民眾應隨時注意颱風最新動態，做好事前防颱準備並注意自身與交通安全；盡量避免外出或前往低漥或海邊地區，以降低意外風險。

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