中信銀宣布 率先發行首檔連結美股境內結構型債券

中信銀宣布，已在上月獲核准對高資產客戶開辦發行股權連結境內結構型金融債券，並且將發行首檔連結外國股權的境內結構型債券，為12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益（Fixed Coupon）型的不保本金融債券，預計明（31）日掛牌上櫃。

櫃買中心與集保資料顯示，去年境外結構型商品有高達95%連結外國股權，人氣由此可見，中信銀本身為國內衍生性金融商品交易領導銀行，主要觀察二大趨勢，推出上述的產品，中信銀亦同時提醒，此結構型金融債券為不保本商品，投資無法保證一定獲利，本金仍有部分或全部損失的風險。

二大趨勢包括：1、近期美國企業財報表現優於預期，以及人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新題材帶動美國股市漲高後，因美國指標公債殖利率反彈、中國大陸經濟數據走弱與AI概念股獲利回吐而有整理趨勢；2、此時投資人傾向利用連結股權的結構型金融債券賺取較高的票面利息，或以較低價格承接具成長性的領導企業股票。

因此，中信銀行呼應金管會開放股權連結商品的「實物交割」規範，率國銀之先首發連結外國股權的境內結構型金融債券，中信銀對該檔商品強調，每月固定提供13.3%年息，且設有提前出場機制，到期採現金或實物交割方式，滿足高資產客戶理財需求，且商品風險部位由中信銀行自行管理，依市場變化進行避險。

中信銀行截至今年7月已有1,513位高資產客戶，總資產達新台幣1,538億元，皆為市占第一。對於發行這類股權連結商品的優勢，中信銀分析，相較於國外發行機構主要有三大優勢，包括：1、身為本國銀行的身份，較能在國際金融市場多變、信用危機事件頻傳的情況下，幫助投資人即時獲取發行人資訊；2、過往連結股權的結構型金融債券全由外商銀行發行，風險過度集中；3、境內結構型債券配息所得稅率分離課稅為10%，對於海外所得可能超過免稅額的高資產客戶，較有稅率優勢。

為提供高資產客戶多元投資選擇，中信銀行去年11月也領先銀行同業開辦「私募境外基金」業務，未來可引進產品包含另類資產收益策略或參與併購事件投資等，操作彈性大，可更快掌握市場趨勢，同時透過另類投資與傳統股票債券的低相關性，分散投資風險；但該等基金僅由中信銀自行找尋特定適合的客戶投資，且申購該類基金，雖可能獲利，但亦須承擔虧損的風險。