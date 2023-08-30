領先業界！渣打銀福利升級：享20周支薪陪產假或領養假

渣打國際商業銀行（以下簡稱「渣打銀行」）今 （30）日宣布，自2023年9月1日起，推出進階版的陪產假及領養假，為新手父母提供更多的協助。在渣打銀行，無論性別、關係、或是孩子如何永久地成為家庭的一員，皆能透過20周的支薪產假、陪產假或領養假，讓父母能一起為迎接家庭新成員與建立良好的成長環境做好準備。

渣打銀行人資長陳瑋芝表示，渣打集團重視並關懷員工，全方位實踐企業永續發展，將多元與包容落實於企業文化，在女性同仁享有20周支薪產假的基礎上，進一步推出領先業界、不分性別之陪產假及領養假的升級措施，除了落實性別工作平等，更希望在新添家庭新成員的同時，為員工人生的重要階段提供支持，將友善職場的照顧範圍延伸到員工的家庭。

有鑑於少子化與高齡化已成為無法迴避的重要議題，渣打銀行致力永續社會經濟發展，除了將永續價值延伸至銀行業務，提供客戶優質服務外，亦透過多元與共融企業文化的營造，落實員工是銀行最重要資產的理念，成為員工在職涯發展與家庭照顧的最強後盾。

進階版的陪產假中，渣打銀行在現行10個工作日的支薪陪產假基礎上，新增18周的渣打員工支薪陪產假，讓爸爸們可以靈活利用共20周的時間，照顧配偶與新生寶寶。同時，銀行原有10個工作日的支薪領養假，也同步延長到20周，適用於領養年紀5歲以下的小朋友，讓迎接家庭新成員的爸媽能有更充裕的時間，在工作與生活中找到適合自己的平衡點。

渣打銀行積極推動多元、共融、以人為本的友善工作環境，讓員工能安心、自在發揮所長，展現最好的一面。此外，為了打造全方位幸福職場，渣打銀行也實施彈性工作安排，讓員工可以按照工作特性與需要安排居家辦公，或視需要使用每年7天的家庭照顧假（不給薪），適用對象不分家庭組成型態，落實多元與共融的企業文化。

透過「多元共融委員會」，渣打銀行更針對性別平權、弱勢平等、性取向平權、身心福祉及多元供應商等五大主軸由來自行內不同單位的成員成立工作小組，不僅體現多元特質，也讓推廣過程激發出更多創意火花，把影響力延伸至銀行的每個角落。