快訊

放棄6萬月薪主管職 前速食店經理改開計程車：年薪沒低於百萬過

怕爆！「蘋果客服Mail」稱Apple Pay被鎖 一驗證Apple ID權限送詐團

華堡太小？美國漢堡王「廣告欺騙顧客」遭集體訴訟

渣打員工福利再進化 支薪陪產假及領養假20周

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
渣打銀行員工福利再進化，提供20周支薪陪產假及領養假。圖/渣打銀行提供
渣打銀行員工福利再進化，提供20周支薪陪產假及領養假。圖/渣打銀行提供

渣打銀行今 (30) 日宣布，自2023年9月1日起，推出進階版的陪產假及領養假，在渣打銀行，無論性別、關係或是孩子如何永久地成為家庭的一員，皆能透過20周的支薪產假、陪產假或領養假，讓父母能一起為迎接家庭新成員與建立良好的成長環境做好準備。

渣打銀行人資長陳瑋芝表示，渣打集團在女性同仁享有20周支薪產假的基礎上，進一步推出領先業界、不分性別之陪產假及領養假的升級措施，除了落實性別工作平等，更希望在新添家庭新成員的同時，為員工人生的重要階段提供支持，將友善職場的照顧範圍延伸到員工的家庭。

進階版的陪產假中，渣打銀行在現行10個工作日的支薪陪產假基礎上，新增18周的渣打員工支薪陪產假，讓爸爸們可以靈活利用共20周的時間，照顧配偶與新生寶寶。同時，銀行原有10個工作日的支薪領養假，也同步延長到20周，適用於領養年紀5歲以下的小朋友，讓迎接家庭新成員的爸媽能有更充裕的時間，在工作與生活中找到適合自己的平衡點。

渣打銀行 新生 職場

延伸閱讀

颱風假又成話題 信義房屋給員工支薪又放假

傳被查 「醫藥首富」身家10天蒸發百億

裕隆集團70永續行動 長期推廣籃球運動扎根

演藝圈模範爸爸大洗牌 宥勝、黃子佼跌出十名 這兩人勝出

相關新聞

渣打員工福利再進化 支薪陪產假及領養假20周

渣打銀行今 (30) 日宣布，自2023年9月1日起，推出進階版的陪產假及領養假，在渣打銀行，無論性別、關係或是孩子如何...

永豐金加入 PCAF 碳核算金融聯盟 接軌國際碳盤查準則

面對日益嚴峻的氣候變遷、國際減碳與淨零趨勢，永豐金控（2890）展現高度行動力，擘劃及開展各項氣候減緩及調適具體方案，是...

國泰投信攜手悠遊付進軍電支投資市場

國泰投信看好無現金支付趨勢，以及基金理財工具的普及化，今日正式宣布與悠遊付雙方合作，推出「電支基金投資」新功能，瞄準25...

保匯大作戰 央行瞄準外商銀遠匯業務發動大規模金檢

新台幣匯率直直落，中央銀行進行「保匯」大作戰，除了上周准許大型壽險公司匯回大筆海外收入換匯新台幣之外，最新動作是瞄準多家...

路透：央行對外商銀行大規模金檢 鎖定遠匯業務

路透報導，四位消息人士透露，我國央行近期針對多家外商銀行進行大規模專案金融檢查，檢查項目鎖定銀行與廠商承做的遠期外匯（D...

LINE Pay 攜8旅遊品牌推優惠 抽亞洲不限航點來回機票

國內外旅遊需求持續暢旺，LINE Pay表示，9月21日前，LINE Pay攜8大旅遊品牌推出優惠券、LINE POIN...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦