渣打員工福利再進化 支薪陪產假及領養假20周

渣打銀行今 (30) 日宣布，自2023年9月1日起，推出進階版的陪產假及領養假，在渣打銀行，無論性別、關係或是孩子如何永久地成為家庭的一員，皆能透過20周的支薪產假、陪產假或領養假，讓父母能一起為迎接家庭新成員與建立良好的成長環境做好準備。

渣打銀行人資長陳瑋芝表示，渣打集團在女性同仁享有20周支薪產假的基礎上，進一步推出領先業界、不分性別之陪產假及領養假的升級措施，除了落實性別工作平等，更希望在新添家庭新成員的同時，為員工人生的重要階段提供支持，將友善職場的照顧範圍延伸到員工的家庭。

進階版的陪產假中，渣打銀行在現行10個工作日的支薪陪產假基礎上，新增18周的渣打員工支薪陪產假，讓爸爸們可以靈活利用共20周的時間，照顧配偶與新生寶寶。同時，銀行原有10個工作日的支薪領養假，也同步延長到20周，適用於領養年紀5歲以下的小朋友，讓迎接家庭新成員的爸媽能有更充裕的時間，在工作與生活中找到適合自己的平衡點。