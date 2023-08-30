穩資金 外資准拿台股借外幣

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導
圖／經濟日報提供
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金管會昨（29）日宣布，即日起准許外資拿國內共1,657檔上市櫃股票做抵押、向境外金融機構借外幣，以因應海外資金需求或贖回潮，此舉可緩解外資缺錢時大砍權值股，把台股當提款機的現象，相當於固樁近22兆元外資持有台股的資金，有助穩定台股價量，也可吸引外資持續投入台股。

目前外資已可「拿台股、借台幣、進台股」，這次進一步開放「拿台股、借外幣、進海外市場」，也因屬外幣借款、不涉及外匯；除非台股跌需賣股處分，才可能涉及結匯。

此政策利多是在去年11月下旬時首次對外宣布，在證交所、集保做系統開發和建置後，原訂今年9月底前上路，昨則宣布提早一個月，本周一（28日）起已上路。

證期局副局長高晶萍說，主要是因應美國商會白皮書建議，希望外資持有台股時的資金運用更有彈性，金管會評估並會商央行後，認為對外資、台股市場均有利，因此修法後放行。

她說，該措施上路後，外資雙方都須是我國合格登記的境外外國機構投資人（FINI）都需有國內FINI帳戶，其中資金提供者需為外國券商或銀行，擔保品是國內准做信用交易的上市櫃公司股票，上市股有964檔、上櫃693檔，合計1,657檔。

外資取得資金後，從事境外投資活動，包括境外有價證券借貸、境外衍生性金融商品交易及外幣資金借貸等，至於貸款成數、利率、擔保品維持率等，都由借貸的外資雙方自行議定。

外資可拿台股借外幣後，有兩大效益，一、外資在海外投資有資金需求時，不需賣股，對外資來說，可增加資金運用彈性，二、對台股市場而言，外資不需賣股，有助穩定股市。

對台股未來表現，金管會主委黃天牧昨天說，台股今年以來漲幅，在亞股中僅次日本，希望秉持這樣態勢，好好發展，他認為，股市重點是基本面，台股短期漲跌是平常心，基本面好，經濟朝上發展，大家就會放心，投資人仍要審慎選股，注意風險。

台股 外資

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