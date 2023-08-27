一起擺脫「錢包束縛」！帶你看網友熱議的6大行動支付

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤三個月內「行動支付」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的行動支付排行。

現代科技日新月異，隨著大眾的生活逐漸智慧、數位化，如今出門已不像過往需要隨時攜帶沉甸甸的錢包，只要「一機在手」，手機也能化身電子錢包；再加上新冠疫情肆虐時，「零接觸」的付款方式盛行，更是讓行動支付的用戶愈加廣大。然而，現有的行動支付五花八門，究竟該如何從中做出選擇呢？我們為你整理了網上最熱門的6大行動支付方式，快一起來看看！

「LINE Pay」通路多、掃碼付款超方便 「Apple Pay」綁定多張卡片不必再慌亂翻錢包！ ▲ 網友熱議六大行動支付排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「行動支付」相關話題的討論，發現到「LINE Pay」為受到最多人議論的行動支付方式。LINE Pay為通訊軟體LINE所推出的數位掃碼支付方式，因使用其付款只需要掃碼即可、不必透過刷卡機，許多店家都支援以LINE Pay進行消費，就有民眾提到「合作的店家非常普遍，不論是大街林立的百貨公司、巷弄內的便利商店，甚至到購物網站，都可以透過LINE Pay付款」，稱讚其使用範圍相當廣泛。

而LINE Pay也可以綁定既有的信用卡或簽帳金融卡使用，且其中的消費回饋點數「LINE Points」還能夠用來折抵現金，令不少人一用就回不去了，表示「搭配信用卡或簽帳卡消費，還可以累積現金回饋或是LINE Points折抵消費」、「有些特定卡片和店家還有LINE Pay加碼回饋，直接現省超多錢」，認為LINE Pay為用戶提供不少優惠及回饋，對於剛接觸行動支付的民眾來說是極佳的入門首選，也推薦尚未使用過的民眾體驗看看LINE Pay強大的便利性。

聲量位居第二的「Apple Pay」是眾多iPhone使用者常用的付款方式之一，Apple Pay與LINE Pay不同，並非以應用程式內的條碼或是QR Code進行掃描付款，而是使用「NFC近場通訊感應技術」付款。簡單來說，若將信用卡或是簽帳金融卡綁定Apple Pay，就可以把手機當成信用卡使用、透過感應刷卡機來付款，如此一來就無需在結帳時慌亂地在錢包中翻找信用卡，且自己有哪些卡片在Apple Pay上也一目瞭然，受到不少網友青睞。

討論區中也有網友評價Apple Pay時提到，「Apple Pay可以離線交易」、「AP能離線交易確實是一大優勢」、「Apple pay最好用，沒有之一」，指出Apple Pay即使在沒有網路的環境下依然可以感應付款，與其他行動支付需連網才能使用不同，認為該特色是Apple Pay的一大亮點。

而「台灣Pay」則是由政府推動的行動支付平台，同樣可以綁定信用卡與簽帳金融卡進行消費，且目前還有「轉帳免手續費」的優惠，讓使用者可以不限次數、免費轉帳至其他任何金融機構，吸引不少新用戶的加入，也讓台灣Pay在網上的討論聲量逐漸升高。此外，包含「街口支付」、「悠遊付」、「全支付」等也都是時常被網友提及的行動支付方式，其在不同的使用情境下各有優勢，民眾可以根據自己最常有的需求進行選擇。

你也是行動支付的愛用者嗎？或者你對行動支付躍躍欲試，卻還無法打定主意該使用哪個支付平台呢？行動支付的選擇十分多元，各家祭出的優惠也時常推陳出新，不妨多多參考網友的評價分享與使用心得，根據自身需求選出最得你心的行動支付方式，一起擺脫錢包束縛，體驗更便利智慧的生活！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「行動支付」相關討論則數。觀測期間：2023/05/15~2023/08/14，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw