國泰金總座揭國泰金控集團最新大陸曝險部位合計4000億

國泰金控總經理李長庚今日在國泰金控第二季法說會上指出，除了在碧桂園、恒大、中融信託等三大雷區，國泰金均未踩雷之外，合計金控，人壽、銀行、產險及大陸子行，所有的股票、投資、債券、投資、授信等曝險部位，合計共4000億，近三年半來的疫情期間，已減少1900至2000億的曝險，減幅達三分之一。

李長庚表示，其中有105億是地產商的投資曝險；對此國泰人壽執行副總林昭廷指出，105億的投資部位，均為央企，投資等級以上，有一定的償債能力，而且都有市場流動性，因此任何情況我們都很容易作調整；至於在比例上，有82%是超過5年才到期，4年有13%，約5%在最近三年內會到期，至於授信部位，沒有地產開發商的壽險。

李長庚也說明，整個4000億部位，人壽約3100億，銀行800多億，內部都有風控機制隨時因應變化調整，另外，大陸經濟狀況，從其數字來看，的確碰到逆風，但若IMF估計，中國貢獻全球經濟成長三分之一動能，以去年台灣出口香港到大陸，佔38.8%，所以期待大陸政府有好措施，防範風險擴散，另外以好政策推動經濟上的復甦，我們投資部位調整，風管部門也會因應變化作調整。

李長庚也說明，在4000億的曝險裡，大約有800多億是放款，3200億是股票或債券部位。