快訊

深海捕獲「尖牙巨獸」嘴裡長百顆人牙！ 專家曝怪物超反差身分

MLB／傳史特拉斯堡不只傷到無法投球 連日常生活都有困難

日阪神電車驚傳爆炸！車廂內突冒濃煙、緊急疏散500乘客

開學保障有三顧 全球人壽建議安全、健康、教育面面顧到

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
開學即在，不妨從顧安全、顧健康及顧教育三個面向來全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠。圖/全球人壽提供
開學即在，不妨從顧安全、顧健康及顧教育三個面向來全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠。圖/全球人壽提供

暑假進入倒數階段，開學在即，家長們也要開始幫孩子們收心，全球人壽建議，「顧小孩」可不能只幫孩子準備開學用品，更要從「顧安全」、「顧健康」及「顧教育」三個面向來全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠，才能完整應對孩子各種求學期間可能面臨的風險。

若孩子保障是附加在家長主約保單下，也建議在孩子滿15足歲後，為孩子重新規劃完整的獨立保單。

不管孩子是幼兒園時期還是已經上國、高中甚至大學，出外活動難免發生跌倒、撞傷甚至騎車、運動受傷等意外風險。全球人壽建議，要幫孩子們「顧安全」，必備傷害險及傷害醫療險，只要發生事故符合「外來、突發、非疾病引起」的定義就能申請理賠。

建議首選給付項目包含具實支實付傷害醫療保險金、傷害住院日額保險金及意外失能保險金，可以直接補貼因意外受傷就醫而產生的健保以外的花費，以及孩子住院或骨折未住院時家長請假照顧孩子的薪資損失，若面臨較嚴重的失能程度時，也能一次領到一整筆保險金，讓孩子好好休養。

任何求學階段都可能在學校遭受病毒感染或是生病不舒服，特別是現代人從小三餐在外，容易飲食或生活作息不正常，比如攝取過多糖分或油、常常熬夜、不運動等，漸漸衍生出癌症、心血管疾病或是糖尿病，導致疾病年輕化的趨勢。

若想幫孩子顧好健康，全球人壽建議可先以基礎的健康險保障打底，比如住院日額型醫療險及實支實付型醫療險，能適度填補家長請假照顧孩子的日薪損失及自費醫療的需求。

癌症蟬聯十大死因之首，近年來年輕的公眾人物罹癌或艱辛抗癌時有所聞，更應提早為孩子做好風險規劃，而且年輕時體況相對較佳，越早投保，成功承保機率越大，保費負擔也相對較輕，萬一面臨癌症或重大傷病威脅時，就能透過投保的癌症險或重大傷病險等健康險來轉嫁大額醫療費用，避免龐大醫療開銷及照護費用對家庭經濟形成重大挑戰，為孩子的成長過程提供最佳後盾。

若孩子未來有出國求學的規劃，全球人壽建議可及早選擇美元利率變動型壽險。相較於新台幣商品或非利率變動型，美元商品具有較高預定利率的優勢，以及利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上更為有感。且應附加豁免附約，萬一身為要保人的父母不幸發生符合保單條款約定的豁免條件時，即可免繳未來的續期保險費，且保單仍持續有效，讓孩子的保障不中斷。

保險金 保單 癌症

延伸閱讀

這舉動扼殺商保補位空間 病團：保單支付應跟上時代

桃園學生專車路線整併出爐 萬美玲：優先維護學生權益

嘉北國小創新「得來速」車道方便接送學生 下周開學交安急迫

防疫險「超額理賠」成絕響 產險業這樣說

相關新聞

輝達效應暫消 留意三大科技股景氣轉佳

今(25)日台股開低，盤中走勢仍在橫盤之下震盪，永誠國際投顧陳建誠分析師表示，今天大盤下跌200多點，受輝達財報的影響以...

主管機關對中信金集團開罰 惠譽信評：對評等無立即影響

惠譽信評表示，台灣主管機關對中信金（2891）集團的罰款和處罰對中信金控（中信金，BBB+/穩定/bbb+）與中國信託商...

美股有基之彈 法人：拉回找買點 優先布局科技股

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，美股標普500指數自2022年10月12日的低點至今，漲幅已逾20%，進入技術性牛市，...

證交所舉辦證券業永續發展轉型座談會 圓滿成功

臺灣證券交易所年8月24日辦理2023年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，證券業者董監事及高階經理人等約200人踴...

電支跨機構平台整合九大業者 購物e碼通

金管會昨（24）日宣布10月起「電支跨機構平台」新增「購物」功能將上線，街口、全支付等全台九家專營電支機構、及參加台灣P...

開發金AI黑客松 體現創業家精神

積極落實數位躍升策略，中華開發金控日前舉辦兩場「生成式AI黑客松」，鼓勵員工發揮創業家精神。開發金指出，總計逾兩百位集團...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦