開學保障有三顧 全球人壽建議安全、健康、教育面面顧到

暑假進入倒數階段，開學在即，家長們也要開始幫孩子們收心，全球人壽建議，「顧小孩」可不能只幫孩子準備開學用品，更要從「顧安全」、「顧健康」及「顧教育」三個面向來全面盤點孩子求學期間的各種保障是否足夠，才能完整應對孩子各種求學期間可能面臨的風險。

若孩子保障是附加在家長主約保單下，也建議在孩子滿15足歲後，為孩子重新規劃完整的獨立保單。

不管孩子是幼兒園時期還是已經上國、高中甚至大學，出外活動難免發生跌倒、撞傷甚至騎車、運動受傷等意外風險。全球人壽建議，要幫孩子們「顧安全」，必備傷害險及傷害醫療險，只要發生事故符合「外來、突發、非疾病引起」的定義就能申請理賠。

建議首選給付項目包含具實支實付傷害醫療保險金、傷害住院日額保險金及意外失能保險金，可以直接補貼因意外受傷就醫而產生的健保以外的花費，以及孩子住院或骨折未住院時家長請假照顧孩子的薪資損失，若面臨較嚴重的失能程度時，也能一次領到一整筆保險金，讓孩子好好休養。

任何求學階段都可能在學校遭受病毒感染或是生病不舒服，特別是現代人從小三餐在外，容易飲食或生活作息不正常，比如攝取過多糖分或油、常常熬夜、不運動等，漸漸衍生出癌症、心血管疾病或是糖尿病，導致疾病年輕化的趨勢。

若想幫孩子顧好健康，全球人壽建議可先以基礎的健康險保障打底，比如住院日額型醫療險及實支實付型醫療險，能適度填補家長請假照顧孩子的日薪損失及自費醫療的需求。

癌症蟬聯十大死因之首，近年來年輕的公眾人物罹癌或艱辛抗癌時有所聞，更應提早為孩子做好風險規劃，而且年輕時體況相對較佳，越早投保，成功承保機率越大，保費負擔也相對較輕，萬一面臨癌症或重大傷病威脅時，就能透過投保的癌症險或重大傷病險等健康險來轉嫁大額醫療費用，避免龐大醫療開銷及照護費用對家庭經濟形成重大挑戰，為孩子的成長過程提供最佳後盾。

若孩子未來有出國求學的規劃，全球人壽建議可及早選擇美元利率變動型壽險。相較於新台幣商品或非利率變動型，美元商品具有較高預定利率的優勢，以及利率變動型壽險的宣告利率機制，在保單價值準備金的增長上更為有感。且應附加豁免附約，萬一身為要保人的父母不幸發生符合保單條款約定的豁免條件時，即可免繳未來的續期保險費，且保單仍持續有效，讓孩子的保障不中斷。