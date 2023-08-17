不同股市氣氛…永豐金總座對金融股信心喊話：2、3年前保守看陸曝險

永豐金控（2890）今（17）日舉行2023年第二季法人說明會，總經理朱士廷公布今年前七月稅後純益124.44億元，創同期歷史新高。對於近期金融股股價下挫，受到大陸房地產頻爆雷引發市場恐慌國銀對大陸曝險受影響，朱士廷今日跟進信心喊話，認為台灣金融體系有韌性、有信心。

總座看下半年展望審慎樂觀 不同股市肅殺氣氛

市場詢問，大陸曝險對金融業影響？朱士廷今日主持永豐金控法說會，會中回應，指出金管會主委黃天牧近年說，台灣金融體系相對有韌性、有信心看，永豐金控每個月定期時間關注大陸曝險狀況，2、3年前金融業都都已經保守看大陸曝險，永豐曝險部位也逐步下降。

朱士廷指出，永豐對大陸這幾年投資保守，曝險部位下滑，今年下半年海外布局將逐步移往東南亞，不會因為這次大陸房地產危機影響策略發展，下半年展望「審慎樂觀」態度，「看法反而不同現在股市肅殺氣氛」。

永豐大陸曝險：逐年逐季下滑 碧桂園、恒大0曝險

永豐銀總經理莊銘福指出，永豐在大陸設有子行，目前持續營運，但近幾年謹慎看待，前三年NPL（逾放比）近乎是零，今年即便微幅上升也在「可控範圍」，客戶篩選採取措施包括：1.盡量與熟悉廠商客戶往來；2.不承作土建融開發案，包括這次市場關注的碧桂園、恒大都沒有業務往來；3.不動產僅承作倉儲、有租金收入的商辦為主，鎖定資產品質不錯的客戶。

根據資料，至今年6月底，永豐銀對大陸曝險對淨值占比，兩年降了兩成、目前約42％。永豐金控財務長許如玫表示，永豐目前對大陸曝險中，授信占比66％、投資33％，目前授信採用分散策略降低風險，單一產業占比比重做好內部風險控管，相關占比已經逐年逐季下降。

永豐在海外設有據點，面對美國商業不動產價值面臨龐大壓力的風險控管，莊銘福指出，去年內部就已經提出警示，因為觀察大商業不動產辦公室大幅提供，目前不太擔心。

五年獲利年複合成長率大幅領先金控同業

對於下半年SWAP收益機會，莊銘福說，受到廠商畏懼升息帶來的高昂成本，降低投資借款意願，金融業手中握有龐大閒置美元部位，影響外幣存放比，金融業上半年才開始積極承做SWAP，下半年除了大陸外，看好經濟動能環境可以逐步回溫，料下半年SWAP獲利持平。

朱士廷表示，永豐金控上半年稅後淨利達100.7億元，年增22.4%，不僅創同期歷史新高，也是首次創下上半年獲利突破百億元的紀錄。上半年每股盈餘0.85元，年化ROE(股東權益報酬率)12.42%，每股淨值14.26元。

朱士廷表示，在策略主軸執行成功下，永豐金控長期獲利成長性優於同業，稅後淨利截至2023年上半年，五年CAGR(年均複合成長率)16.2%，優於金控同業的1.7%；若以年度的角度，截至2022全年度，永豐金五年CAGR 11.9%亦優於同業的-1.4%。

永豐銀行2023年上半年稅後淨利82.4億元，年增9.9%，獲利亦創下歷年同期新高，永豐銀行總經理莊銘福表示，成長動能主要來自於金融交易利得，其他淨收益較去年同期增加112.5%。近五年上半年稅後淨利CAGR 11.5%，優於全體金控旗下銀行同業的5.7%。資產品質保持優異，逾放比率僅0.09%，備抵呆帳覆蓋率1416%。

永豐金證券2023年上半年稅後淨利17.3億元，相較去年同期大幅增加93.9%，主要受惠於資本利得年成長512%。永豐金證券總經理張李章隆表示，證券持續拓展多元手收以降低單一市場風險，上半年包括複委託、基金保險、借券佔整體手收比重達到37%，因此雖然上半年台股市場總成交量下滑10.0%，永豐金證券整體手收仍與去年同期持平。