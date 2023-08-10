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臺銀續推MyData服務 就學貸款申請再進化

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺灣銀行持續進化就學貸款申請服務，自112學年度起，專為需要申請就學貸款生活費的學生提供更便利與快速的MyData服務。原本需要申請生活費的學生不用再苦惱安排請假，前往鄉鎮區公所申請中低收入戶證明，現在臺灣銀行就學貸款入口網運用數位發展部的MyData服務，讓申請生活費的學生能夠線上一站式完成中低收入戶證明的申請；此項服務只需要輸入健保卡卡號及手機持有人的門號即可完成MyData服務的身分驗證，全程申請都只需要手機就能夠完成。

臺灣銀行近年來持續不斷進化就學貸款的數位申請服務，在110年時就學貸款就已導入MyData服務申請戶籍資料，解決學生及家長須親臨戶政事務所申請的不便。同年下半年推出行動化就學貸款以簡訊續貸服務，讓線上申請的學生大幅增加，解決過去寒暑假學生到分行大排長龍申請就學貸款的景象。臺灣銀行表示，數位服務能為弱勢族群降低取得金融服務的成本，可有效達成普惠金融目標。這項新服務的推出，再次證明了臺灣銀行對於創新與數位化的深度投入。

學貸 臺灣銀行 低收入戶

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