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和潤企業7月業績攀峰 自結合併營收再創歷史新高

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

汽車金融龍頭和潤企業（6592）於今(8)日公告7月份自結營收再創新高，合併營收總計為24億元，年增22.1 %，累計前7個月合併營收為159億元，年增25.9%，皆再創同期新高紀錄。

和潤企業日前亦公告2023年第2季財報獲利狀況，第2季合併營收為69億元，年增26.7%；累計上半年合併營收135億元，年增26.6%，以地區別來看，台灣、大陸營收成長分別為27.5%、18.2%，上半年合併保有資產達2,813億元，年增26.2%，每股盈餘（EPS）3.05元，綜觀第2季合併營收、上半年合併營收及保有資產皆持續保持雙位數成長。

董事長劉源森表示，和潤上半年因利息調升導致成本提高而影響獲利，但在積極對應下業績仍穩步成長，5~7月和潤內部推動夏季大挑戰，在全員衝刺下三個月業績突破429億，7月單月業績更衝破163億，雙雙站上歷史新高峰；接著亦邁開腳步揮軍東協，7月底已與柬埔寨李華租賃(Ly Hour Leasing PLC)完成簽約，正式進軍東南亞市場，未來將加速國際化腳步和發展，持續推升獲利動能。

營收 和潤企業

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