日圓「甜甜價」 年底消失

中央銀行資料顯示，日圓與新台幣交叉匯率昨（31）日來到0.2211元，為逾半個月新低，隨著日本央行宣布調整殖利率曲線控制，銀行主管認為，日圓兌美元匯率今年底將進一步升抵128，屆時日圓匯價很可能擺脫近年來的谷底盤旋走勢。法人表示，日圓換匯「甜甜價」就快消失了。

過去一年多來，有別於美國等多數先進央行為抑制通膨，紛紛採取激烈升息手段，日本央行堅持維持超寬鬆貨幣走勢，導致日圓匯價每況愈下；央行資料顯示，日圓與新台幣間交叉匯率在2022年10月21日一度跌至0.2139，為30年來的最低水準，讓有意赴日旅遊血拚的哈日族樂得「撿便宜」。

不過，日本央行在上周五的貨幣政策會議宣布，調整對國內債券殖利率的控制，這進一步表明了日本央行將逐步淡化其超寬鬆的貨幣政策。對此，瑞銀財富管理投資總監辦公室昨（31）日表示，繼續看好日圓；如果殖利率曲線控制進一步提升，銀行淨利差隨之提升，日圓兌美元匯率將從目前的140左右，在今年底升抵128。

不過，日本央行修正殖利率曲線控制，引發日本作為長期利率指標的10年債殖利率飆升、創九年來新高水準，為了抑制利率揚升、日本央行五個月來首度實施臨時性買債操作，進而導致昨日日圓兌美元匯價挫跌、落於142.17，為逾半個月來低點。