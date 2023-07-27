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A錢爆不完！銀行前理專A走逾4300萬 金管會開鍘1000萬
金管會今天針對通過對中國信託商銀前理專挪用客戶款項、推介客戶短期間進行多筆交易及代客戶辦理網路銀行交易所涉缺失等事項，開罰1,000萬元罰鍰。
此案主要是中信銀中台南分行前理專劉員自2016年1月至2022年7月間，保管客戶金融卡、持有客戶網路銀行帳號及相關密碼，代為ATM領現或代網路銀行轉帳後挪用款項，且與客戶私下資金往來，並推介客戶短期間進行多筆交易或代客戶辦理網路銀行交易致客戶損失，違規行為時間約六年六個月，受影響客戶數三位(包括一位高齡客戶)，挪用款項及客戶損失金額合計約4,381萬元，顯示該行就洗錢防制的存款帳戶或交易持續監控涉有缺失，且未完善建立及未確實執行內部控制制度。
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