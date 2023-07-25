南山人壽推新版美元利變型終身壽險

對於「三明治族群」的家庭經濟壓力，南山人壽宣布推出創新的定期給付型美元利率變動型終身壽險，一張保單即有終身壽險及定期壽險的保障概念，客戶可以運用增值回饋分享金機制，選擇額外購買一年期定期壽險，即可享有定期壽險保障，因此增加的基本保額達50%，來強化三明治族群在65歲前的身故保障。

南山此次推出新產品的特色，包含：一、可依個人規劃，選擇躉繳或2年繳費，終身享有壽險保障；二、年年有機會享有增值回饋分享金，以此購買一年期定期壽險強化65歲前壽險保障，給家人安心的依靠，也可選擇儲存生息穩健累積退休資產；三、美元收付，資產靈活配置，單件基本保額達5萬美元以上，提供高保額保件費率折扣約1%；四、若被保險人不幸身故或失能，身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，可保障家人免於衝擊，維持並支援家中經濟及生活品質。

南山人壽引述行政院主計總處調查指出，擁有3至5名家庭成員的家庭，年平均消費支出約新台幣105萬元，但以南山人壽統計分析看來，25-55歲客群平均身故給付僅約165萬元，如果上有父母，下有兒女，恐難支撐身故之後的家庭支出，這些客群又經常是家庭的重要經濟支柱，因此推出上述的新版利變型終身壽險。

南山人壽對25至55歲族群的投保狀況分析指出，現行保險的身故給付，和家庭消費支出所需有至少330萬元以上的保障缺口。計算的方式是，三明治族群通常需有更高的保障以利轉嫁風險，因此壽險身故保險金應以可支援5年的家庭總支出為佳，而若用110年主計總處家庭年均消費支出105萬元來計算，5年則至少需要500萬元的壽險保障，但壽險公會統計國人平均死亡給付僅57.3萬，且南山人壽內部更進一步針對25-55歲族群客戶的投保狀況分析，平均身故給付也僅約165萬元，因此保障缺口至少330萬以上的保障缺口。

南山人壽指出，該保單同時有定期壽險及終身壽險的精神，保戶可依據人生不同周期，提供各階段所需的保障，亦協助民眾解決預算不足的問題，此時民眾可自行搭配一張費率相對較低的定期壽險，再加上另一張終身壽險，即可配置出足夠的保額，並兼具保障與累積資產功能。