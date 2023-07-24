高端理財商機 華南銀、元大銀也搶進

金管會公布最新的高端理財統計指出，截至六月底止，九家開辦高資產（一億元以上）理財業務的國銀，合計總規模為六八五○億元，若加計八家證券商的總資產規模一一四九億元，合計約八千億元。金管會官員透露，有兩家銀行日前申請高端理財執照；據了解，這兩家銀行分別為華南銀行和元大銀行。

金管會也證實，中信、兆豐、上海商銀等三家第一波拿到高端理財執照的業者，日前也向金管會提出續照申請，希望今年底執照到期之後，能繼續獲准承作高端理財業務。金管會銀行局副局長童政彰指出，若兩家銀行也審查通過，屆時開辦高端理財的國銀將增至十一家，預計今年底前會審查完成。

相較於五月，六月單月的高資產客戶資產規模增加五百億元，若以相同水準繼續增加，估計今年底之前，國內金融業的高資產理財規模應可望破兆元大關。而券商開辦的高端理財業務以複委託業務量最大，前三大為永豐、國泰、元大；證期局官員說，今年尚未有新券商申辦相關業務。

值得注意的是，高端理財的資產規模已達一定水準之後，銀行局的管理及評核標準也跟著調整。童政彰指出，「未來不會只看量，表現的質也非常重要」，尤其會注意中小企業傳承、家族信託等相關的高資產理財業務推進。他並以「從社區游泳池變濱海度假村」，表達金管會對於高資產理財業務質量並進的期許。

財富傳承規畫、家族信託等業務，可說是金管會要求銀行在高端理財上「質化呈現」的重點。童政彰說，例如國銀的高端理財客戶的資產規模仍以存款占多數，可見很多中小企業殷實戶，對於財富並不追求快速成長型投資，反而追求保值或財產及企業精神傳承，乃至於慈善事業發展，這些都應透過銀行專業平台來滿足其專業需求，也將涉及銀行專業領域整合及跨業合作。