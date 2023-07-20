臺灣證券交易所昨（19）日公告投資人買賣相抵後違約金額2,677萬元，為二年來最多，其中元富新竹、元大發財及永豐苓雅等券商據點申報華孚違約交割達2,522萬餘元，據了解成為昨天主要違約個股。

華孚上周五（14日）衝上高點183元，當日收盤卻收在165元，成交量擴增到39,007張；本周一開盤股價166元是當日最高價，隨後一路殺到148.5元收盤，當日成交量仍有20,139張；周二全場僅跌停板價134元；昨日爆量4.9萬餘張、收跌4.1%至128.5元。

資深券商人士表示，華孚上周五爆量收黑，技術面已遭破壞，即使資券比達25%，軋空卻未展現氣勢，已透露不尋常氣氛；本周一在二線AI股漲勢帶動盤面樂觀氣氛之際，華孚卻未能隨之走高，由於開盤即向下急挫，當沖帽客鮮少敢進場，因此很可能是投資人買進後，發現走勢不對又無法操作避險，可能在調度資金吃緊等因素下，發生「買進後」的違約，而不是當沖違約。

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華孚主要業務為鎂合金射出成型及鋁合金壓鑄的各類零組件或成品，今年6月、上半年營收都創同期新高，股價更自今年2月初的38.3元爆量後便一路走揚，上周五衝到183元高點，周K線上升角度陡峭，漲幅約3.7倍。

投信資深經理人表示，今年股市走勢超乎多數機構法人研判，尤其5月一波AI族群掀起科技股飆漲，即使指標股緯創遭處置也未見澆熄多頭續拉強勢股熱情，即使已見到多位投資名師提醒投資人注意追高風險，但本周二成交量逼近5,000億元，大戶、實戶及散戶都瘋狂投入資金追價，更讓漲幅過大個股面臨籌碼穩定性考驗。

資深券商說，這兩年多頭手法跟過往大不相同，一旦鎖定多頭標的就持續滾量上攻，同時軋空手及放空者，手法更飆悍；這波AI股飆漲走勢讓不少持有股部位不高的機構法人也傻眼，不敢追價，也有許多投顧分析師提醒投資人不宜放空強勢股。