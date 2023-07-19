聯準會升息與否？專家：下周可望升息，9月可能續升

美國聯準會下周將舉行FOMC（公開市場操作委員會）會議，摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰（Tai Hui）表示，從失業率、通膨等數據來看，聯準會下周有充分理由升息；至於9月的FOMC會議也可能持續升息。

許長泰說，經歷這一波快速升息周期，美國貨幣政策趨緊，儘管經濟未明顯降溫，但這不代表政策不夠緊縮，因為貨幣政策會有六個月到一年的遞延效應，對經濟的壓力預期會在下半年或明年顯現，因此一旦政策過度收緊，恐使美國經濟出現大幅調整或衰退，這是從投資角度比較關切的。

中國大陸方面，許長泰指出，內需消費相對穩健，但企業投資和房市復甦相對弱一點。他認為關鍵在於房地產政策要放寬，如果消費者或投資者認為房價不會漲多，投資金額就不會高，是阻礙房市復甦的重要考量；不過，大陸政府也面對兩難，既不希望不動產漲太多，但漲太少又影響投資吸引力，因此預期大陸下半年經濟呈現溫和復甦，和今年初的樂觀預期會相對保守一點。

許長泰表示，在歷經上半年的明顯反彈之後，全球股市直到7月仍處於「驚驚漲」的狀態，其中又以具備AI概念的科技股為這一波行情的領頭羊。雖然自今年第一季末起，科技股的獲利預期就已擺脫谷底帶動行情反彈，但在美國經濟過熱與中國復甦不如預期的干擾下，近期市場又再度出現衰退雜音。因此，摩根資產管理建議投資人，有鑑於以科技股為主的成長股在上半年明顯領先，下半年可考慮多元配置高股息股票與具備較高收益率的優質債券，以因應潛在的衰退風險。

許長泰分析，雖然今年以來，科技股的漲幅明顯領先，但金融市場不會一成不變。由於聯準會再度升息已在市場的預期之內，因此即使市場雜音增加，但不至於扭轉整體金融市場氛圍，且有機會讓以高股息為主的價值型股票逐漸跟上；再者，升息腳步逐漸進入尾聲，所以在投資策略上，優質的固定收益資產也將有機會吸引資金駐留。