產險防疫險最貴的一堂課檢討出爐！金管會七大頁報告曝光

台灣防疫險理賠超過3,500億元，掀起的風暴被外界稱為是產險業最貴的一堂課，立法院認為是產業集體現象，要求金管會保險局對此提出檢討報告，報告今（14）日出爐，金管會強調2022年已經抽查發現產險業防疫保單多項缺失，惟保險公司雖然面臨巨額賠償壓力，但都積極履行保險責任，發揮安定社會功能。

金管會強調，將檢討法規並持續督促保險公司落實風險控管機制，提高商品銷售與風險胃納之連結，加強通路管理，並強化備查制商品之管理機制，以確保保險公司穩健經營，俾維護消費者權益，目前要求保險公司提出六大改善計畫：

第二，風險管理部門參與保險商品之風險辨識、銷售限額與預警值之訂定、自留風險之評估及檢視風險管理機制之妥適性，並掌握銷售限額累積情形。

第三，倘自留風險改變且自留風險有超限疑慮，應考量調整銷售限額或停止上架等措施，並重行提報風險管理委員會核議。

第四，於知悉分出再保險人之核保策略改變、續約條件改變或其他重大訊息時，應及時召開保險商品管理小組會議，進行保險商品銷售及風險評估。

第五，費率釐訂需充分考量風險對稱，並依外在環境變化適時檢討，如發現費率不適足，應同步調整費率。

第六，提升保險商品管理小組功能及強化董事會決策功能：於風險概廓改變時，應通報風險管理部，並召開管理小組會議討論是否調整銷售限額與預警值或停止銷售。保險商品達銷售預警值或預警指標時，應召開管理小組會議，並將會議紀錄提報最近一次董事會。