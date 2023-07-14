產險防疫險最貴的一堂課檢討出爐！金管會七大頁報告曝光
台灣防疫險理賠超過3,500億元，掀起的風暴被外界稱為是產險業最貴的一堂課，立法院認為是產業集體現象，要求金管會保險局對此提出檢討報告，報告今（14）日出爐，金管會強調2022年已經抽查發現產險業防疫保單多項缺失，惟保險公司雖然面臨巨額賠償壓力，但都積極履行保險責任，發揮安定社會功能。
要求保險公司提六大改善計畫
金管會強調，將檢討法規並持續督促保險公司落實風險控管機制，提高商品銷售與風險胃納之連結，加強通路管理，並強化備查制商品之管理機制，以確保保險公司穩健經營，俾維護消費者權益，目前要求保險公司提出六大改善計畫：
第一，風險基礎考量銷售限額與預警值，同時要運用系統控管銷售限額，定期監控有效保單累積自留額或預估損失率；發現銷售額度達預警值時，應即通報風險管理部門，並提出是否續行銷售之評估分析及相關因應措施，及召開保險商品管理小組會議討論。
第二，風險管理部門參與保險商品之風險辨識、銷售限額與預警值之訂定、自留風險之評估及檢視風險管理機制之妥適性，並掌握銷售限額累積情形。
第三，倘自留風險改變且自留風險有超限疑慮，應考量調整銷售限額或停止上架等措施，並重行提報風險管理委員會核議。
第四，於知悉分出再保險人之核保策略改變、續約條件改變或其他重大訊息時，應及時召開保險商品管理小組會議，進行保險商品銷售及風險評估。
第五，費率釐訂需充分考量風險對稱，並依外在環境變化適時檢討，如發現費率不適足，應同步調整費率。
第六，提升保險商品管理小組功能及強化董事會決策功能：於風險概廓改變時，應通報風險管理部，並召開管理小組會議討論是否調整銷售限額與預警值或停止銷售。保險商品達銷售預警值或預警指標時，應召開管理小組會議，並將會議紀錄提報最近一次董事會。
防疫險風暴後 保險局啟動三大監理機制強化措施
金管會指出，針對備查制保險商品未落實銷售前中後風險控管措施，將精進保險商品抽查機制，同時納入金檢項目，強化保險業風險控管機制，檢討修正相關法規：
第一，精進保險商品抽查機制：針對市場熱銷或有監理疑慮之保險商品增加抽查比例，精進保險商品抽查制度，俾即時檢視保險公司是否落實評估風險胃納與執行風險控管機制；必要時將採取導正措施，以避免類似情事發生
第二，透過金融檢查強化保險公司風險控管機制：透過金融檢查，檢視保險公司是否落實保險商品銷售前、中、後之風險控管機制，對於檢查發現缺失，並要求業者落實改善。
第三，檢討商品監理法規：
1. 要求保險公司應於核保作業落實保險商品適合度之審核，以強化風險控管。
2. 要求保險公司落實風險管理計畫評估機制，對於已達所建立之預警銷售額度時，應及時評估分析是否停止銷售等措施。
3. 增列保險公司之風險管理人員為保險商品簽署人員，並強化相關人員之簽署責任。
4. 強化備查制保險商品之管理機制。
5. 費用補償保險應以補償實際損失為限。
6. 落實並強化保險商品管理小組之功能。
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