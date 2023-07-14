全球人壽辦澎湖籃球營 阿巴西啟動離島孩子「籃球夢」

日本知名籃球動漫電影「灌籃高手」再度點燃全台對籃球運動的熱情，主題曲令人想到球場上揮灑汗水、享受籃球進框的那個熱血瞬間。全球人壽長期深耕臺灣體育發展，為提升基層體育環境，今年擴大公益關懷面向，在教育部體育署的專案指導下，結合產官學力量，與中華民國國民小學體育總會共同主辦「我的籃球夢 圓夢計劃」，日前遠赴澎湖離島舉辦籃球營。全球人壽董事長林文惠及體育署署長鄭世忠，均親自出席開訓儀式期勉學員，以實際行動力挺全民運動，盼以企業之力協助推動臺灣基層體育發展。

林文惠表示，落實「因為愛 責任在」的品牌理念，全球人壽將資源送入離島偏鄉，於2023年暑假開辦「我的籃球夢 圓夢計畫」澎湖籃球營，協助籃球運動向下扎根，支持離島基層體育發展，期盼透過企業的力量，讓更多喜愛籃球的學生有機會站上球場，盡情揮灑青春汗水，讓「我的籃球夢」成為夢想與希望的開始。未來，全球人壽將持續發揮企業社會責任的精神，協助臺灣籃球運動正面發展，期許有朝一日能有更多的臺灣之光站上國際舞台。

澎湖籃球營開放澎湖當地小學報名，共招收100名學生，除提供球衣、籃球等實體資源，特別邀請四度取得高中籃球聯賽（HBL）冠軍的能仁家商總教練林正明，率領教練群至當地進行為期3天的籃球訓練營，並邀請今年杭州亞運男籃中華隊球星阿巴西、林庭謙出席執教，以豪華陣容一圓離島偏鄉學子的籃球夢。籃球訓練營課程包括基本的籃球技巧、體能訓練內容，並加入反毒、反菸酒的品德教育，以及體育播報體驗課程，在強化學子體育與德育的過程中，也能開拓多元視野，落實全球人壽對於偏鄉公益的愛與責任。

全球人壽不僅透過「我的籃球夢 圓夢計畫」支持基層籃球，亦藉由長期贊助各級棒球、籃球賽事舉辦、補助離島偏鄉參賽隊伍交通與住宿費等方式，力挺臺灣基層體育發展，2009年開始全球人壽支持國內外各項棒球賽事、促成多項國際棒球賽事交流，讓世界看見臺灣國球，更在臺灣職業籃球運動重新萌芽之際伸出援手，連續三年贊助職業籃球聯賽P.LEAGUE+「桃園璞園領航猿」籃球隊，成為推動職籃的好夥伴。

同時，更將ESG企業永續的精神帶入球場，攜手桃園璞園領航猿籃球隊舉辦全球人壽企業主題日暨「黛上賓VIP保戶活動」，讓保戶們在現場感受球賽的魅力、同時也透過推廣環保杯套、環保購物袋等務實的環保永續活動，將減少使用塑膠或一次性包裝袋等基本觀念植入人心、共享永續生活。