夏日微醺飲酒樂 叫代駕有首次使用代駕優惠

暑假到來，民眾跑趴小酌歡聚也隨之增加，台北市交通局提醒有駕車的市民朋友，飲酒後切勿開車並可多加使用酒後代駕服務。

台北市目前有皇冠大車隊、志英衛星車隊、大愛車隊、台北衛星車隊、婦協車隊、泛亞衛星車隊、城市衛星車隊、55688代駕(台灣大車隊)、台灣代駕等9家業者提供酒後代駕服務，為提升服務品質，代駕業者皆要求所屬司機須具有職業駕駛執照、良民證且5年內無肇事紀錄，並於服務前對司機施予實務訓練及考核，通過後才能上路服務。民眾如有代駕需求，可使用市話免付費叫車專線0800-055850轉6、或以行動電話撥打55850轉6(付費使用)，也能利用臺北好行APP、7-11ibon系統叫車。

為鼓勵民眾使用，部分代駕業者亦提出優惠方案，55688代駕(台灣大車隊)於各餐廳通路提供面額100元的現金抵用券，民眾以現金付款時可抵用車資100元，也可向55688代駕合作之安心店家領取330元代駕優惠券，優惠券使用至112年9月30日止。另加碼推出7月限定優惠，即日起至112年7月31日止下載55688APP並綁定信用卡，輸入限定優惠碼「DD2307」，立即兌換600元代駕搭車金($200*3張)，民眾使用APP呼叫酒後代駕服務，即可立即折抵單趟代駕車資，詳請見55688代駕官網。

台灣代駕則是自即日起至2024年1月10日止，針對新註冊用戶加碼贈送150元抵用券2張，同時再加碼「臺北市民首次使用200元專屬優惠」，臺北市市民於APP輸入專屬優惠序號「2023taipei」，即可享有首次使用代駕優惠。另外，亦配合2023年7月22、23日天母啤酒節提供專屬優惠，自活動日起至2023年12月31日止，於APP使用時輸入優惠序號「2023beer」，即可再享有「100元啤酒節優惠」，另將於啤酒節期間至活動會場宣導酒後代駕服務，民眾如有需求亦可於會場向業者詢問。

交通局提醒，為了自己及他人的安全，酒後切勿開車，多搭乘大眾運輸工具，或利用「酒後代駕」服務，才能平安出門快樂回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康