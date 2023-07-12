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防詐騙！新光人壽多管齊下 守護全台樂齡長輩

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新壽舉行高齡防詐座談會，落實公平待客。新光人壽／提供
新壽舉行高齡防詐座談會，落實公平待客。新光人壽／提供

新光金控（2888）子公司新光人壽致力於公平待客，隨著2025年台灣將進入超高齡社會，衍生的高齡問題也日趨愈多，因此，新光人壽針對全台保戶舉辦一系列的高齡防詐座談會，提供高齡保戶實用的詐騙預防知識與對策，並開發資訊系統內建關懷探知標籤(CISPT)系統，以減少高齡詐騙案件的發生率。

根據警政署統計，2021年詐欺案件中，65歲以上受害人數為3,724人，較109年增加110人，較108年增加339人，較107年增加734人，若與5年前比較，更是增加1,321人，成長率高達五成以上，顯見高齡詐騙有逐年增加的趨勢。

新光人壽高齡防詐座談會內容涵蓋了各種常見的詐騙手法，例如詐騙電話、詐騙簡訊和保單詐騙，並為保戶提供「五要、一認明心法」，提醒保戶務必要自行保管、要詳閱親簽、要匯入公司專戶、要索取單據、要誠實告知，以及須認明新光人壽官方帳號與網址，方能安心點閱。此外，新光人壽也特別製作「保險詐騙探照鏡影片」，透過生動活潑又淺顯易懂的影音及圖像，宣導高齡金融防詐，避免高齡族群受到有心人士詐欺而上當受騙。

為守護高齡經濟安全，防範高齡金融剝削與金融詐騙發生，新光人壽2022年起也與數位人道協會攜手合作，透過新壽在地服務據點的員工，以企業志工身份認養據點，前進偏鄉為高齡長者推廣詐騙預防。2023年更擴大推廣範圍，認養的服務據點從四個到六個，期能將普惠金融教育擴及到更多地方。

此外，新光人壽積極運用內部大數據於客戶資訊系統內建關懷探知標籤(CISPT)，櫃台人員及0800客服人員皆可預先探知客戶可能遭遇的障礙，及時提供關懷指引與服務舉措，例如: 高齡保戶至臨櫃辦理解約或貸款時，系統隨即跳出提醒關懷客戶有無受到詐騙之情事，本項功能也獲得兩項智財局新型專利肯定。

隨著金融科技的發展，對於消費者使用金融服務，其中最令長者或多數人困擾的就是要「輸入密碼」。為解決金融服務的密碼規範普遍複雜難記，容易忘記或打錯的使用痛點，保障使用者交易安全，新壽率先導入國際標準規格之FIDO身分驗證，優先應用於新壽APP及會員專區網站等會員網路保險服務，經啟用FIDO無密碼設定後即可透過指紋或臉部辨識取代輸入密碼，進行登入與交易，更加安全與便利。除行動裝置之外，新光人壽FIDO身分驗證也可在電腦網站使用，實現跨螢幕的無密碼設計，全面優化使用者體驗。

新光人壽在台深耕60年，至今保險有效契約累積達927萬張，承擔約450萬個保戶的保險保障，隨著高齡社會的到來 新光將落實公平待客，普惠金融，持續提供友善高齡商品，建立友善、無障礙、安全便捷的保險服務環境，協助高齡者及早做好長壽風險管理，讓保障不中斷，實現「有光在，實現每個期待」的願景。

詐騙 新光人壽 保險

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