央行擬鬆綁限貸令：簽切結書一定期限賣屋可貸8成

知情人士透露，中央銀行願意以讓借款人簽署一年內賣屋的切結書為前提，鬆綁對於在房市管制限制區內換屋族的「限貸令」貸款成數，亦即倘若借款人和銀行簽署願意在一年或一年半內賣舊屋的切結書，借款將不再僅限7成，換屋人可貸到八成或最高八成五的成數。

近期央行陸續找銀行業者蒐集意見，針對配套方案，央行回應，目前仍在研議，有具體內容將對外公布。

切結的期限，目前央行傾向於一年內，但也有可能放寬到18個月內。

央行6月16日理監事會議後宣布最新打房措施，包括台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都，以及新竹縣市的第二戶房貸戶，最高成數降為7成，直接衝擊換屋族，除非「先賣後買」，否則買新屋最高成數最高只能7成，換屋族面臨交屋貸款金額不足衝擊，央行總裁楊金龍終於鬆口，表示會檢討新制度並提出因應措施。

據指出，央行近幾日來已連續分批找多家銀行，並以公股行庫為主前來央行，討論換屋族因房市新管制措施導致交屋時貸款金額不足的衝擊如何因應，經過近一個星期馬拉松式分批徵詢銀行的意見，終於決定聚焦在透過簽署「切結書」，讓換屋人在賣屋時，有一年或一年半的緩衝空間，而在賣屋的建商、房仲交屋時，也能因已向銀行簽署切結書，不致再產生交屋時貸款金額不足的問題，央行最快可望下周宣布這些鬆綁新措施。

至於先前部分銀行所提出的意見，例如央行新管制措施實施前的預售屋簽約可得到豁免，或是在換屋者尚未賣屋前，先由銀行給一筆過渡周轉金來彌補成數不足問題，目前可能不被採行。

知情人士指出，央行先前之所以採取新管制措施，就是因為不動產放款占總放款比重不斷上升之外，也發現第二間房的房貸業務量不斷上升，因此才決定再拿二房開刀，希望房價降溫，在這種情況下，央行雖願意給予換屋族緩衝：「但『先買後賣』仍然是大原則，不能違背！」

央行的政策就是不希望購屋者透過房貸，取得一戶以上的房屋。

倘若銀行給予周轉金讓貸款戶先交屋，又會回過頭來違反央行要求「周轉金不能用作購屋用途」禁令，所以最後唯一可行之法，是用切結書切結一年之內賣屋方式來處理。

但既然有切結書，倘若違約也會有違約金，以及其他違約條款。據知情人士指出，倘若簽下切結書的貸款戶，未能在簽約後的一年之內如期賣屋，不但會有違約金，甚至會直接被銀行要求提前償還1成的貸款，把成數再降回7成。