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永豐金證券開辦資金管理帳戶服務 買股票免新開銀行戶

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券開辦「資金管理帳戶」服務，買股票免新開銀行戶，12家銀行帳戶可直接約定。永豐金證券/提供
永豐金證券開辦「資金管理帳戶」服務，買股票免新開銀行戶，12家銀行帳戶可直接約定。永豐金證券/提供

為方便投資人使用既有的銀行帳戶就可以開證券戶投資台股永豐金證券即日起推出「資金管理帳戶」新服務，投資人只要在大戶投APP或永豐金證券理財網進行線上證券開戶，即可直接約定自己常用銀行帳戶，12家銀行可以選擇，「資金管理帳戶」提供網路全日24小時即時出入金服務，免手續費、無管理費，從台股個股到存股，快速便利參與投資。

永豐金證券表示，金融數位化提供便利服務，但愈來愈多的帳戶常常令投資人眼花撩亂，無法查詢所有投資交易金流，傳統的證券開戶必須先開立指定的交割銀行帳戶，客戶難免會問「我已經有熟悉的銀行帳戶」，「懶得再為了買股票另開一個銀行帳戶」能有何解決方案。

永豐金證券推出「資金管理帳戶」新服務，具三大亮點：首先，客戶一個帳戶就能掌握投資金流明細，在永豐金證券線上開立台股帳戶時，可以從12家銀行任選一間，約定現有存款帳號作為出入金帳戶使用，不用再另外加開指定的銀行帳戶。第二，「資金管理帳戶」提供網路24小時即時出入金服務，以及出金0手續費、免收管理費的優惠。第三，開戶流程使用「台灣票據交換所電子化授權系統（eDDA）」網銀雙因認證身分，讓客戶省去手持身分證拍照上傳的步驟，有效提升證券開戶效率。

永豐金證券宣布線上開戶可免另開銀行戶，可選擇約定的12家常用銀行，包括：土地銀行、合作金庫、華南銀行、彰化銀行、上海商銀、國泰世華、兆豐銀行、新光銀行、遠東商銀、元大銀行、台新銀行、中國信託，有上述銀行帳戶（且須開啟該行帳戶網銀功能）的投資人，可以直接使用永豐金證券「資金管理帳戶」新服務，辦理台股線上開戶。

永豐金證券表示，省去再開立一個指定銀行帳戶的時間，投資人可以更快速掌握行情機會，永豐金證券「資金管理帳戶」提供完整台股投資服務，包括：整股、零股、豐存股定期定額、申購競拍、融資融券、借券、不限用途款項借貸。

永豐金證券提醒投資人，可以把資金管理帳戶想作「虛擬的銀行交割帳戶」，買賣股票（含零股、申購）或是定期定額需要的交易成本，都會從「資金管理帳戶扣款」，別忘了把交割款匯入資金管理帳戶，以免發生台股現貨交易的違約交割，或申購、定期定額扣款失敗的狀況。

永豐金 台股

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