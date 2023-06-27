台幣連五貶 失守31關

端午連假後的開盤日，國內股匯上演雙殺戲碼，台股重挫逾百點，加上主要亞洲貨幣走勢每況愈下，熱錢昨（26）日大舉匯出逾9億美元，拖累新台幣匯率貶值9.7分、收在31.017元，連五貶並為七個月新低、失守31元整數大關，總成交量為18.06億美元。

端午連假期間國際股市多數下跌，國內股匯昨天出現補跌行情。匯銀主管指出，熱錢大舉賣股撤出，估計淨匯出逾9億美元，新台幣匯率開低走低，盤中最低貶至31.025元，最多貶值1.05角；即使出口商蜂擁進場拋匯，仍不敵外資匯出力道，央行則未進場阻貶，新台幣匯率收盤貶破31元整數大關。新台幣連五貶，累計已貶3.09角，估計短期內，新台幣匯率將位於30.8至31.2元區間波動。

中央銀行資料顯示，今年以來，主要亞幣對美元持續貶值，其中又以日圓匯率重貶7.72%、貶勢最猛，人民幣與韓元也分別貶值3.75%與3.48%，新台幣匯率今年以來貶值1%，在主要亞幣中，僅星元貶幅0.79％小於新台幣，新台幣仍相對穩定。

相較於新台幣匯率昨天貶至七個月低點，日圓兌美元昨天下探至143.18，人民幣匯率也貶破7.22來到7.2219，均為七個半月的新低。

至於台灣主要貿易對手國貨幣韓元，昨天收在1,306，為6月6日以來、逾半個月新低；星元匯率1.3536，為近一個月低點。

展望後市，匯銀主管指出，在日圓、人民幣等亞幣貶勢未止下，新台幣匯率也難以大幅升值，「畢竟出口已經那麼差了，如果匯率再過於強勢，對出口等於是二次傷害」，以此研判，新台幣匯率短期內將跟隨主要亞幣波動。

匯銀主管也說，儘管聯準會主席鮑爾釋出鷹派談話，利率點陣圖也顯示，今年底前將再升息2碼，不過目前為止，市場並沒有全數埋單。

市場多數研判，聯準會今年底前只會升息1碼，但對於聯準會今年底前降息的預期已明顯降溫，即使今年底前只升息1碼，年底前調降利率的機會也不高，美國利率將會維持在高點一段時間。