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證券劃撥存款 有望創高
中央銀行明（26）日發布5月金融情況，象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額是否續創新高、股市資金動能指標M1B年增率變化，成為市場關注焦點。
回顧上個月，中央銀行公布金融情況，4月貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升2.68%及6.7%，主要是活期性存款年增率上升；累計今年前四月，M1B及M2平均年增率分別為2.36%及6.69%。
央行資料顯示，相較外資大舉賣股匯出，國內散戶持續聚集股市最前線，證券劃撥存款餘額來到3兆1,898億元，連四月增加並創八個月新高，單月增加478億元。
央行統計顯示，2022年12月證券劃撥存款餘額一度跌破3兆元大關，近四個月來一路走揚、累計增2,343億元。
象徵散戶投資信心的證券劃撥存款餘額居高不下，央行經研處副處長蔡惠美解釋，3月股價平均指數15,653點，4月漲至15,728點，高檔震盪，證券劃撥存款沒有明顯縮減，顯示散戶認為台股仍有投資機會。
相較散戶對股市後市信心十足，外資4月大舉賣股撤出，呈現「土洋不同調」。央行統計顯示，4月外資匯入後、暫時停泊餘裕資金的外人新台幣存款餘額跌至1,969億元，跌破2,000億元大關。
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