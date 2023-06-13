經濟前景三情境 法人：防禦性資產以對

美通膨數據將成為美國聯準會會議的重要議題，市場預期聯邦公開市場委員會將把政策利率維持在5.00%至5.25%。勞動市場的領先指標回軟和通膨呈現放緩跡象（惟速度緩慢），可能使委員會傾向把利率維持在目前高位，並觀望數據走向。市場普遍認為會暫停升息，但預期仍有30%的機會升息，未來兩次會議上升息的機會為80%。

滙豐投信投資長韋音如指出，未來12個月風險資產將會波動。因此，主張採取防禦性資產組合配置，偏好短年期固定收益；隨着經濟反覆測底，短天期固定收益將會表現領先。優質信貸資產可以提供具吸引力的利差，資產負債表的穩健亦可降低違約風險。

除此之外，持續對新興市場資產持正面態度，因其估值較低、宏觀前景較成熟市場為佳，加上聯準會有機會降息，今年稍後時間美元或會進一步轉弱，相關當地貨幣資產如印度債、亞洲非投資等級債等資產，都值得稍加留意。而通膨持續在高檔的狀況，也有利於相關具有轉嫁通膨能力的基礎建設類股。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人劉柏廷指出，由於能源轉型和數位化等長期趨勢，基礎設施正處於數十年投資週期的開端。上市基礎設施的成長將繼續受到這些強勁的長期順風及其潛在特性支持，如彈性的現金流和對抗通膨能力。隨著投資者尋求通膨保值和投資組合的防禦性組成部分，資金持續流入該資產類別值得關注。