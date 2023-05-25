開發金打造健康職場 2千員工月走8.1億步

開發金控指出，為落實「首選雇主」策略，積極打造照護員工健康的職場環境，日前舉辦2023 CDF Walker健走競賽，鼓勵員工每日健走萬步，今年逾兩千位員工參與健走活動，在為期一個月的活動走出超過八點一億步，約繞台灣環島三九七圈，相當於減少十一點五萬公斤的碳排放，員工們不僅養成良好運動習慣，還因此參與減碳排活動。

開發金控董事長黃思國鼓勵員工將「多走路、少乘車」習慣落實於生活，不只為自己的健康而走，也為環境永續而走，達到集團ＥＳＧ減碳目標。中華開發文教基金會表示，CDF Walker是開發金控集團近年來最受歡迎的ＥＳＧ活動，許多員工激勵自己上午五時起床運動，瘦身又健康，還有團隊利用假日邀請同事和家人一起爬山健行，或參與淨灘、陪伴導盲犬志工等公益活動，放鬆身心也凝聚同事及家人情感。

開發金也在活動期間推出考驗團隊向心力及執行力的有獎任務，其中一項任務「走路送雞蛋」，團隊必須連續三天、每位成員都健走達一萬步，完成任務才能參加抽獎拿雞蛋，在缺蛋時期推出讓競賽來到最高潮。

除了鼓勵員工培養健走習慣，開發金也打造員工餐廳，菜色包括各式蔬果、魚肉等健康餐點，並依照季節菜色制定多樣化餐點；此外也定期提供員工健檢福利、健康諮詢服務，並與外部專業心理諮商機構合作，提供員工諮詢服務，全面照護員工的生理與心理，打造安心友善職場。