群益證關懷偏鄉十年有成 「群益愛閱讀」活動起跑

群益金鼎證券長期關懷偏鄉教育，5月23日於桃園市長興國小舉辦2023「群益愛閱讀」啟動儀式，群益證長期致力提升偏鄉學童閱讀能力，今年已邁入第十年，贊助學校由開始兩所增加為16所，服務縣市從一個縣市累計為13個縣市，受惠人數累計已達三千多人。捐贈範圍遍布北中南共16所小學，由各地分公司認養擔任志工，鼓勵學童閱讀，並培養理財知識，希望能拋磚引玉，引起社會共鳴，共同來關心偏鄉教育。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，公益活動能夠得到迴響，都要感謝同仁的支持。群益同仁平時努力經營金融專業，但最難能可貴的是，在工作之餘，還是有同仁身體力行作公益，自發性的擔任志工，期盼透過全體群益同仁的努力，共同來提升偏鄉學童的閱讀能力。

這次群益致贈每位學童各一本理財書籍，主要是希望學童於小學階段建立正確金錢觀，盡早奠定未來經濟自主的能力。群益為下一代的教育盡一份力，同時鼓勵學童未來也能以一己之力為做出社會貢獻，即使處於文化或經濟弱勢，只要努力學習，勇於挑戰，就能闖出屬於自己的一片天。