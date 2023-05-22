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證交所率六家企業共同赴日引資 傳達科技業投資價值

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所。本報資料照片
證交所。本報資料照片

新冠肺炎疫情觸發供應鏈短鏈化發展，台灣晶圓代工廠選擇赴日本熊本設廠，重新激活日本半導體業發展，為了促進半導體與電腦週邊等科技產業交流，臺灣證券交易所攜手元富證券於5月22、23日舉辦引資活動，選擇率領聯詠（3034）(3034)、智原（3035）、晶心科（6533）、力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）、緯穎（6669）等六家上市櫃公司一同赴日，在5G、AI、物聯網發展趨勢下，把台灣優質科技廠推向國際資本市場，傳達科技業投資價值。

台灣科技產業聚落完整，垂直、水平整合供應能力，在新冠肺炎疫情期間展現出產業生產韌性及競爭優勢，而台股產業結構也反映上述特色，證交所表示，半導體業、電腦暨週邊設備業在臺股產業分類扮演舉足輕重的角色，外資在持有台股的產業分類中，半導體類股持股比重逾50%，配置比重最高，持有電腦暨週邊設備類股則名列第五。

台灣的半導體產業從晶圓代工、IC設計、封裝測試，構成全球特有垂直分工模式，此亦為疫情期間生產不斷鏈的關鍵，美、日等國感受到半導體發展重要性，開出租稅補助等優惠條件，吸引晶圓代工業者前往設廠。

沈寂多年日本半導體業有了台灣晶圓代工業設廠的新刺激，開啟供應鏈復甦的契機，證交所表示，晶圓代工設廠是產業交流敲門磚，可以為當地創造就業、投資機會，更要趁勝追擊，替台灣優質半導體公司創造能見度，推向國際市場，台灣2022年IC產業產值達新臺幣4.8兆元，居世界第二，此次日本引資活動有五家IC設計業者同行，目的係為讓日方更深一層認識台灣半導體供應鏈分布。

除了半導體，台灣電腦週邊亦為全球重要的製造基地之一，以往各界所熟知產品以筆記型電腦、顯示器和主機板等為主，伺服器大廠緯穎為超大型資料中心、雲端基礎架構產品及系統的解決方案提供者，在雲端運算、AI的時代下，為不可或缺的硬體設備商，在此次引資活動可讓日本投資者看到台灣電腦周邊產業更多元面向。

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