詐騙多要當心！不只通行費、停車費也有詐騙

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
遠通電收不會發送附帶繳費連結的簡訊，提醒民眾不要點擊不明網址。遠通電收提供
遠通電收不會發送附帶繳費連結的簡訊，提醒民眾不要點擊不明網址。遠通電收提供

詐騙方式再進化。除國道通行費之外，近期開始冒名遠通電收發送停車費欠費簡訊。遠通電收表示，不會發送「停車欠費簡訊」給用路人，因為eTag停車扣繳服務費用會從信用卡直接代扣，基本上不會產生欠費，提醒用路人留意。

遠通電收表示，近期接獲用路人反映收到冒名遠通電收發送停車費催繳簡訊，內容為：「提醒您，您有一筆NT$45臨時停車費用未繳清，逾期將處新台幣三百元罰鍰。請輸入電話「末三碼」開啟連結並繳納 (釣魚網址)」。

遠通提醒民眾，只要收到簡訊開頭「沒顯示車號」且結尾「有繳費連結」都務必提高警覺，下載官方ETC App或uTagGo App查詢停車明細，或進線遠通客服(02)7716-1998、Line客服(ID:@etcservice)查證，避免上當。此外，鼓勵民眾同時申辦「eTag自動儲值」與「eTag停車扣繳」服務，基本上不會產生欠費，便無需理會相關催繳通知，最為安全。

遠通也發現，此類簡訊多利用iPhone手機專用的訊息功能iMessage，誘騙民眾點擊釣魚連結進行詐騙，提醒民眾勿輕易點擊不明連結，並儘速更新升級iOS最新版本，開啟「訊息」設定中的「未知與垃圾訊息」過濾功能，主動阻絕可疑iMessage訊息，避免受害。

遠通 eTag 詐騙

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