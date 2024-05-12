中油：明起汽油價格不調整、柴油漲0.1元
台灣中油宣布，自明（13）日凌晨零時起汽油價格不調整、柴油調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.4元、95無鉛汽油每公升30.9元、98無鉛汽油每公升32.9元、超級柴油每公升27.0元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收2.5元及3.9元。
台灣中油表示，國際油價下跌，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價下跌2.52美元，新台幣兌美元匯率升值0.093元，國內油價依公式計算跌幅為2.56%。
台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.5元及4.0元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收2.2元及3.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.3元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收2.5元及3.9元，國內汽油價格不調整、柴油實際每公升調漲0.1元。
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