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鄭文燦：持續傾聽工總政策建言 壯大台灣、布局全球

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院副院長鄭文燦8日陪同副總統賴清德出席「中華民國全國工業總會第13屆第1次理監事聯席會議」。（圖／行政院提供）
行政院副院長鄭文燦8日陪同副總統賴清德出席「中華民國全國工業總會第13屆第1次理監事聯席會議」。（圖／行政院提供）

行政院副院長鄭文燦8日陪同副總統賴清德出席「中華民國全國工業總會第13屆第1次理監事聯席會議」時表示，針對產業所關心能源、兩岸、移工、人工智慧等議題，蔡政府已推動相關政策並有不錯成效，未來的賴政府團隊也將持續積極、正面地回應工總的政策建言，成為工總最好的夥伴，至盼大家齊心協力，壯大台灣、布局全球，讓台灣經濟更繁榮、環境更永續。

鄭文燦指出，工總依據《工業團體法》成立，具有準公法人身分，旗下包含各類製造業、營建、礦業等159個公會，因此不僅參與許多政府政策決定，也為產業發聲。而工總新任理事長潘俊榮是國內營造業龍頭工信集團的總裁，過去曾承攬國內多項重大工程建設，包括台九線蘇花公路觀音隧道新建工程、台北捷運文湖線工程、北環段工程、高雄捷運黃線工程、淡江大橋主橋段工程等，在公共工程領域經驗豐富，相信工總在潘俊榮理事長帶領下，一定會更團結、更有力量。

鄭文燦說，工總自2008年起，每年均針對產業關切的議題提出政府政策建言，並發表白皮書，2023年所發布的白皮書共提出164項建言，並涵蓋8項行動策略，包括：打造台灣成為區域運籌中心；建立「幼有長、壯有用、老有終」的厚生經濟；恢復兩岸務實交流對話，凝聚大陸政策共識；強化基礎建設，厚植台灣連結力及韌性；協助產業進行數位轉型及淨零轉型，強化產業競爭力；重新檢討國家能源配比政策；優化移民政策，延續我國社會活力；以及善用人工智慧推動產業升級，降低社會衝擊。

鄭文燦進一步表示，以上所提的8項行動策略皆與蔡政府目前所推動的政策方向，以及賴清德所提出「五大信賴產業」的施政願景相符，相信未來的賴政府團隊將會持續積極、正面地回應工總的政策建言。賴清德在擔任行政院長時，為解決產業發展所面臨的五缺問題（缺地、缺水、缺電、缺才、缺工），因而提出「投資臺灣三大方案」，截至2024年5月3日止，已成功吸引將近1,500家企業，總投資金額約2兆2,701億元，更帶動超過15萬個工作機會。

鄭文燦提到，潘俊榮也特別關心能源、兩岸、移工、人工智慧等議題，希望台灣在邁向淨零轉型與數位轉型的道路上能夠走得更穩健，這確實是台灣必須面對的課題。副院長強調，現階段台灣的能源政策是在不缺電的前提下，穩健地推動能源轉型，並發展多元的能源配比，讓綠電不僅充足，價格亦可負擔；至於近來外界討論核電廠延役一事，核電雖是無碳電力，但並非全球再生能源倡議組織RE100所認定綠電的範圍，因此仍須先確保核能安全、核廢料可處理，完備相關法制、程序、技術、財務等配套措施，並於凝聚社會共識後，再做立法或修法的充分討論。

鄭文燦表示，政府也相當重視移工政策，去年6月已開放營造業民間工程業者得以30%比率聘僱移工，而勞動部亦於同年10月公告修正申請聘僱家庭看護移工及中階人力相關法規，簡化家庭看護移工申請，增列多元認定申請資格，並鬆綁中階技術人力資格規定，及調整機構看護移工名額計算方式，以協助解決缺工問題。同時，政府也積極推動「就業金卡」制度，積極延攬國外科技人才來台發展，並透過育才、留才、攬才等方式，厚植台灣科技實力。

在兩岸政策方面，鄭文燦指出，賴清德曾說過：「他將依照中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴的前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗，自信地與中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，達到和平共榮的目標。」這也展現台灣在兩岸關係上的善意。

最後，鄭文燦再次感謝工總在政府與產業間扮演重要的溝通橋梁角色，相信潘俊榮上任後，定能持續協助國內產業升級轉型，積極拓展海外市場，而未來的賴政府團隊一定會持續傾聽工總的各項政策建言，成為工總最好的夥伴，至盼大家共同齊心協力，壯大台灣、布局全球，讓台灣經濟更繁榮、環境更永續。

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