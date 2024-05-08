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出口連六紅！4月374.8億美元、年增4.3%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片
進出口示意圖。 圖／聯合報系資料照片

財政部8日公布4月出口統計，4月出口374.8億美元，年增4.3%，連六紅，但低於預期。累計1至4月出口1,478.1億美元，年增10.6%。

財政部表示，4月雖值產業淡季，且大多數貨類接單狀況欠佳，惟受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，4月出口仍較上年同月增15.5億美元。

財政部

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