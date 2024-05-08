出口連六紅！4月374.8億美元、年增4.3%

黃氏兄弟的父親早已離世，黃媽媽已經90歲，名下最寶貴的財產，就是民國80年購買30坪的土地，其他的資產不多，所以遺產稅並不多。於是，眾人都開始思考黃媽媽這塊土地該如何處理呢？

2024-05-08 15:10