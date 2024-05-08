出口連六紅！4月374.8億美元、年增4.3%
財政部8日公布4月出口統計，4月出口374.8億美元，年增4.3%，連六紅，但低於預期。累計1至4月出口1,478.1億美元，年增10.6%。
財政部表示，4月雖值產業淡季，且大多數貨類接單狀況欠佳，惟受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續熱絡，4月出口仍較上年同月增15.5億美元。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 首見「獨活女子」戶數高過男性 專家：小宅推一把
▪ 台灣金聯掃貨14間挨批後這次「不買了」 台中共構宅標售出爐
▪ 遏止藉買宿舍名義置產亂象 私法人購屋新增三道鎖
▪ 第6筆！法人購屋麻煩催生商辦潮 士林豪辦又賣一戶
▪ 愛的召喚！一個從杜拜回國的地產美女-魏妤庭專訪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言