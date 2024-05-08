雲豹能源登售電龍頭受國際肯定 布局碳交易提供淨零解方

雲豹能源（6869）致力接軌全球永續發展備受肯定。雲豹能源共同創辦人暨副總經理譚宇軒日前受邀出席全球知名信評機構標普全球市場財智（S&P Global Market Intelligence）永續論壇，分享集團近年投入永續發展及循環經濟之豐碩成果，並透露企業正佈局碳權交易，未來協助更多企業達成淨零目標。

譚宇軒目前擔任太陽光電產業永續發展協會理事以及GESA智慧儲能委員會副主席，參與國內外頗具代表性太陽能電廠、儲能以及離岸風電案場之開發，本次論壇以自身經歷驗分享集團接軌國際永續發展之看法。

他表示，雲豹能源從成立就以「永續」為核心理念，在太陽光電、儲能、綠電交易以及水處理皆有代表性佈局，2023年底更啟動啟動循環經濟、回收應用佈局，將營運版圖延伸至100%再生塑膠袋、生物性分解廚餘、電動自行車、智慧養殖等項目，積極展現拓展永續投資之野心。

譚宇軒進一步說明，全球氣候變遷與淨零碳排是各國急需面對議題，「只要對地球好的事，就是對的事！」更是經營企業的最大初衷。集團長期配合政策，透過碳盤查及碳管理機制落實減碳目標，同時為企業提供多元減碳解方，「綠電交易」便是其中一環。

根據國家再生能源憑證中心所發行憑證張數統計，累計今年1月至4月止，雲豹能源旗下子公司天能綠電所發放太陽光電綠電憑證數量排名第一名寶座，市占率達26.44%，成為國內市占第一售電業者，未來將持續擴大穩定且多元之綠電供應量能，為國內綠色供應鏈作最強後盾。

展望未來，雲豹能源持續拓展綠電交易市占率與循環永續經濟多元發展，也將協助更多企業量身投入碳盤查及碳權交易等減碳方案，攜手更多國內企業穩踏淨零之路。