供應鏈重組 花旗：墨西哥具前進美市場近岸外包優勢

花旗（台灣）指出，「Close to Home」逐漸成為供應鏈管理新趨勢，墨西哥2023年已成美國最大的貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥具備建立近岸外包（Nearshoring）供應鏈優勢；墨國官員表示，企業可將墨西哥視為進入美國市場的重要前沿。

因應客戶需求及推動台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇 供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」，墨西哥商務暨文化辦事處長托瑞斯（Martin Torres）也受邀出席。

花旗台灣董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，墨國已晉升為美國最大貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥更具備建立近岸外包供應鏈優勢，包括能達到縮短交期、降低運輸成本與即時庫存管理等目標。

花旗指出，2020年起生效的「美墨加協定」（USMCA），使墨西哥的低生產成本吸引更多廠商前往布局，2023年墨西哥更超越中國，成為美國最大的進口商品來源國。

根據美國商務部2月公布的數據，從2022至2023年，美國從墨西哥的進口額增加近5%，達到4750億美元以上，相對從中國的進口額下降20%，跌至4270億美元的情況，墨西哥儼然已經成為美國最重要貿易夥伴。

在台灣與墨西哥雙邊經貿部分，根據經濟部國際貿易署資料，2023年墨西哥為台灣第18大貿易夥伴，投資台商估計已超過300家，橫跨雲端或工業用伺服器、電腦、LED電視組裝、汽車零配件等產業；台墨雙邊貿易總值，已從2021年的53.86億美元，成長到2023年的63.68億美元，漲幅超過18%。

托瑞斯指出，台墨經貿關係近年成長迅速，墨西哥位於北美、拉丁美洲甚至全球市場的重要樞紐，擁有汽車工業、製造業等產業聚落，以及優質與廉價的勞工，對外資有相當大的吸引力，希望台灣企業投資墨西哥，將墨西哥當成進入美國市場的重要前沿。

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