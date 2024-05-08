快訊

家屬錯愕…太魯閣號事故地又發現11罹難者骸骨 台鐵回應了

國家警報響了！1縣市迎大雷雨 慎防山區暴雨、雷擊

賴清德任命 劉孟奇出任考選部長、施能傑接銓敘部長

供應鏈重組 花旗：墨西哥具前進美市場近岸外包優勢

中央社／ 台北8日電

花旗（台灣）指出，「Close to Home」逐漸成為供應鏈管理新趨勢，墨西哥2023年已成美國最大的貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥具備建立近岸外包（Nearshoring）供應鏈優勢；墨國官員表示，企業可將墨西哥視為進入美國市場的重要前沿。

因應客戶需求及推動台墨貿易投資熱潮，花旗台灣與花旗墨西哥團隊日前於台北共同舉辦「企業客戶論壇 供應鏈重組下墨西哥市場與投資展望面面觀」，墨西哥商務暨文化辦事處長托瑞斯（Martin Torres）也受邀出席。

花旗台灣董事長安孚達（Aftab Ahmed）表示，墨國已晉升為美國最大貿易夥伴，對於以美國市場為目標的企業，墨西哥更具備建立近岸外包供應鏈優勢，包括能達到縮短交期、降低運輸成本與即時庫存管理等目標。

花旗指出，2020年起生效的「美墨加協定」（USMCA），使墨西哥的低生產成本吸引更多廠商前往布局，2023年墨西哥更超越中國，成為美國最大的進口商品來源國。

根據美國商務部2月公布的數據，從2022至2023年，美國從墨西哥的進口額增加近5%，達到4750億美元以上，相對從中國的進口額下降20%，跌至4270億美元的情況，墨西哥儼然已經成為美國最重要貿易夥伴。

在台灣與墨西哥雙邊經貿部分，根據經濟部國際貿易署資料，2023年墨西哥為台灣第18大貿易夥伴，投資台商估計已超過300家，橫跨雲端或工業用伺服器、電腦、LED電視組裝、汽車零配件等產業；台墨雙邊貿易總值，已從2021年的53.86億美元，成長到2023年的63.68億美元，漲幅超過18%。

托瑞斯指出，台墨經貿關係近年成長迅速，墨西哥位於北美、拉丁美洲甚至全球市場的重要樞紐，擁有汽車工業、製造業等產業聚落，以及優質與廉價的勞工，對外資有相當大的吸引力，希望台灣企業投資墨西哥，將墨西哥當成進入美國市場的重要前沿。

墨西哥 美國商務部 花旗

延伸閱讀

美國禁令無效？研究指大型零售商品含新疆棉

鑽漏洞入美 大陸商品經「這兩國」洗產地翻倍賣

古巴開放陸客免簽

陸繞道出口美國 四年倍增

相關新聞

NCC 委員難產 最糟狀況 iPhone 16、17可能賣不了

行政院提名國家通訊傳播委員會（NCC）新任四位委員（含主委、副主委）受爭議，有「卡關」的可能。NCC副主委翁柏宗表示，如...

數位部打詐手段再出招 大型網路平台未落地最重封網

行政院預計9日將通過打詐專法。其中在大型網路平台業者部分，數位部說明，待法案通過後，未來沒有在台灣設置法定代理人，將會有...

出口連六紅！4月374.8億美元、年增4.3%

財政部8日公布4月出口統計，4月出口374.8億美元，年增4.3%，連六紅，但低於預期。累計1至4月出口1,478.1億...

台新銀攜手街口！推商家專屬限時利率前三期1.78%

協助全台中小企業發展！台新銀行攜手街口支付，推出獨家優惠專案，即日起至今年6月30日，只要是街口合作商家，線上申請營運資...

打詐專法明通過 唐鳳：若嚴重違規 數位部將祭出封網令

行政院院會明（9）日將通過「打詐專法」，數位部長唐鳳表示，新的打詐專法裡面將有數位部專章，要求大型數位廣告平台必須在台灣...

影／出席工總理監事會 賴清德強調會協助企業發展

工總今天舉行第13屆第1次理監事聯席會議及理監事迎新送舊午宴，新任理事長潘俊榮邀請即將在520接任總統的賴清德與會，潘俊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。